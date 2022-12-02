Kıdem tazminatları için işverene kredi desteği sağlanmalı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yazılı açıklamasında, EYT düzenlemesinin, küresel ekonomide resesyon riskinin yaşandığı bir dönemde gündeme geldiğinin altını çizdi.

"Küresel ekonomide resesyon riski yaşanırken, büyümede yavaşlama tahminleri yapılırken ve enflasyonla mücadele sürecinin etkileri devam ediyorken, EYT düzenlemesinin yapılması işverenleri bir yandan nitelikli iş gücü kaybı diğer yandan da yüklü tazminat ödemeleriyle karşı karşıya bırakıyor” ifadesini kullanan Baran, kıdem tazminatı ödemeleri nedeniyle işletmelerin yeni yatırım ve istihdamdan kaçınabileceklerini kaydetti.

İşverenlerin kıdem tazminatı yükünü kaldırabilmesi açısından Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile uygun koşullu ve uzun vadeli kaynak sağlanmasının çok önemli bir destek olacağına dikkati çeken Baran, "Bu talebi ATO olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin’e iletmiştik. Talebimizin dikkate alınarak reel sektörümüze finansman desteğinin gündeme getirilmesi çok kıymetli" değerlendirmesinde bulundu.

Baran, nitelikli personelin yeniden istihdam edilmesinin söz konusu olacağını belirterek, sosyal güvenlik primlerinin düşürülmesinin de üretim ve ticaretin sekteye uğramadan devam etmesine katkıda bulunacağını vurguladı.