Kilim, mutfak ve projeli işlerde büyüyor

KAYSERİ

Dünya genelinde 55 ülkeye ihracat gerçekleştiren Kilim Mobilya, ortaklık yaptığı Çin merkezli firma ile Kayseri’de 30 bin metrekaresi kapalı, toplam 200 bin metrekare alanda yeni tesis yatırımı ile mutfak ihracatında yüzde 50’nin üzerinde artış hedefledi.

Kilim Mobilya Yurt Dışı Satışlar Grup Müdürü Osman Tarsuslu, yıllık mobilya ithalatı 115 milyar doları bulan ABD pazarında Çinli partneriyle birlikte 2019 yılından bu yana aktif rol alan şirketin, bu pazarda büyüme planlamaları doğrultusunda Kayseri'de inşaatını başlattıkları yeni üretim tesisini 2023 yılında devreye alacaklarını belirtti.

Tarsuslu, “Kilim Mobilya, 2019 yılından itibaren Çinli bir firma ile partnerlik anlaşması yaparak ABD’ye mutfak ürün grubu ihracatına başladı. Bu pazarda koronavirüs salgını öncesinde çok ciddi bir talep artışı söz konusu olunca ilave yatırım kararı aldık. Biz Kayseri’de üreteceğiz, Çinli ortağımız da ABD’deki pazarlama sürecimizi yönetecek” dedi.

50 bin dolarla başlayan ihracat 8 milyon dolara ulaştı

Kilim Mobilya’nın ABD’ye ilk ihracatını 2006'da yaptığını, bu dönemde 50 bin dolarlık ciro sağladıklarını, 2012'den itibaren şirketin bu ülkenin kalite standartlarına tüketici taleplerine uygun üretim anlayışını benimseyerek ilerlediğini kaydeden Osman Tarsuslu, “ABD pazarına geçen yılki ihracatımız oturma grubu bazında 8 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Yeni mutfak imalatı tesisimizin devreye girmesiyle ABD'ye ihracatımızı oturma grubunun yanında mutfakta da artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Kilim Mobilya’nın ihracat ana pazarlarının Katar, ABD, Almanya, Portekiz, Hırvatistan ve Yunanistan olduğunu, 13 ülkede 32 mağazasıyla Türk mobilyasını vitrine taşıdığını vurgulayan Tarsuslu, Azerbaycan’da da 9 mağaza işlettiklerini belirtti. Kilim Mobilya’nın 2021'de toplam ihracatının 32 milyon doları bulduğunu, 2022'nin ilk sekiz ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 oranında artış gerçekleştirdiğini kaydeden Tarsuslu, Orta Doğu ülkeleri ile normalleşen ilişkiler sayesinde bu bölgede daha aktif olacaklarını söyledi.