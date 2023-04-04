Kimya ihracatı ilk çeyrekte 7 milyar doları aştı

İKMİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Pelister, şubat ayında yaşanılan yıkıcı deprem sonrası ülke olarak yaraları birlikte sarmak için büyük bir seferberlik başlattıklarını belirtti.

İş dünyası ve ihracatçı olarak önceliği depremden etkilenen bölgelerin ihtiyaçlarına verdiklerini belirten Pelister, şunları kaydetti:

"Bölgede iş gücü ve tesis kaybı ile birlikte üretim ve ihracatın olumsuz etkilerini bertaraf edebilmek için geçici barınma yaşam alanlarının en kısa sürede tamamlanması büyük önem taşıyor. TİM öncülüğünde İhracatçı Birlikleri olarak yaklaşık 5 bin depremzedenin barınacağı projenin çalışmalarına devam ediyoruz.

Diğer yandan ülkemizin kalkınması ve büyümesinde öncü olan ihracatımızı artırmak için ticaret heyetlerimize, fuar katılımlarımıza ağırlık veriyoruz. Mart ayında bu çabalarımızın karşılığını görmeye başladık. Şubat ayında 2,25 milyar dolar olan kimya sektörümüzün ihracatı mart 2,9 milyara yükseldi."

İndirimlerin ihracata olumlu yansımasını bekliyoruz

Pelister, " Mart ayında en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olduk. Nisan ayı itibarıyla doğalgaza ve elektriğe gelen indirimlerin üretim maliyetlerine ve dolayısıyla ihracatımıza olumlu etkisi olmasını bekliyoruz. Küresel gelişmeler ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip ederek ihracatımızda artan bir grafik çizmek için gayret gösteriyoruz. Birlik ve beraberlik içinde daha fazla çalışarak bu süreci atlatacağımıza inanıyoruz." yorumunu yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı mart ayında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolar oldu.

Kimya sektörü ise mart ayında 2,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektörün bu yıl ilk üç aylık ihracatı 7,4 milyar dolara ulaştı.

Mart ayında 2,9 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektör ülke ihracatından yüzde 12,2 pay aldı.