Kira artışları sokağa döktü: Uzun vadede kalıcı çözüm istendi

Sözcü’den İsmail Akın’ın haberine göre Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle Antalya'ya başlayan göçle birlikte kiralardaki astronomik artış sürüyor. Kent merkezinde 15 bin liradan başlayan kiralar vatandaşı sokağa çıkardı. Fahiş artışa tepki basın açıklaması ile dile getirildi

“Bin 500 TL olan kira bedeli 12 bin TL ye çıkartılmak istendi”

Kira artışları nedeniyle kiracı ve ev sahipleri arasında husumet yaşandığını belirten Kiracılar Dayanışma Platformu üyesi Cengiz Kul, şunları söyledi; “Kiracı ile ev sahibi arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olayda ev sahibi bin 500 TL olan kira bedelini birdenbire on iki bin TL ye çıkartarak kiracısını evden atmak istedi. Üstelik kiracının eşinin komada yoğun bakımda olduğunu bile bile kapı dışarı edip sokağa atmak istedi. Ülkemizin geldiği son durum bu ve acımasızca vahim bir konu.

“Bu kabustan kurtulmak istiyoruz”

Yarın burada bulunan herhangi bir kiracının başına neyin geleceğini bilmeden her an korku ve stres ile yaşayan kiracılar olarak buradan hükümetiyle, muhalefetiyle tüm meclise haykırıyoruz. Bu yarayı ivedilikle sarın, sesimizi duyun, yasal düzenleme getirin. Çocuklarımızla, eşimizle hep birlikte psikolojik travma yaşar hale geldik. Bu kabustan kurtulmak istiyoruz. Yetkilileri acilen göreve davet ediyoruz. Bu ülkenin öz evlatları olarak barınma hakkımızın gaspedildiği bir ortamda yaşamak istemiyoruz.

En temel hakkımızı bile sağlayamayan bir yönetimi istemiyoruz.

Kendi maaşımızla barınma, gıda, eğitim, sağlık, sosyal ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz gelir adaleti istiyoruz. Bunu sağlayabileceğini düşünen kim varsa halka sözünü versin istiyoruz. Aksi takdirde kiracılar dayanışması platformu ve temsil ettiği tüm mağdur kiracılardan kimse oy beklemesin”

“Ev kirasını anca ödeyebiliyoruz”

Kentte barınma sorunu yaşadıklarını dile getiren Burcu Özerise “Kendi öz vatanımızda alın teri döküp kazandığımız maaşlarımız ile ev kirasını anca ödeyebiliyoruz. Bunun en büyük sebebi enflasyon ile birlikte yanlış izlenen göç politikasıdır. Özellikle 2012 de yürürlüğe giren mütekabiliyet yasasının acil olarak değiştirilmesi gerekmektedir.