Kirada 'elden ödeme' dönemi bitti! Banka ve PTT'den işlem yapmayana ceza var

Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışı gelirle mücadelede yeni bir zorunluluğu daha uygulamaya koydu. Buna göre artık ev ve iş yerlerine ilişkin kira tahsilatının sadece banka ve PTT aracılığıyla yapılması zorunlu hale geldi.

Kira ödemelerinin şeffaf ve kayıtlı bir sistemle yürütülmesi için hayata geçirilen uygulama, vergi mükellefi olan/olmayan herkesi kapsıyor.

İki taraf da işlemi belgelendirmek zorunda

Resmi Gazete'de yayımlananan Gelir Vergisi Genel Tebliği'ne göre kiraya verenler ve kiracılar, kira bedellerinin ödenmesi sırasında bu kuruluşlardan alınan belgelerle işlemlerini belgelendirmek zorunda olacak.

Cezai yaptırımlar uygulanacak

Zorunluluğa uyulmaması durumunda taraflara cezai yaptırım uygulanacak. Ayrıca, kısa süreli, haftalık veya günlük kiralamalarda da bu zorunluluk geçerli olacak. Kira bedellerinin elden veya banka dışı yollarla ödenmesi durumunda, cezalar devreye girecek.