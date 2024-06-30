Kirada yüzde 25 zam sınırı yarın kalkıyor: TÜFE dönemi başlıyor

Kira artışında yüzde 25'lik sınır 1 Temmuz'da sona eriyor. Son 2 yıldır kira kontratı yenileme dönemlerinde yüzde 25 zam sınırı uygulanıyordu. Uygulamanın sona ermesiyle birlikte kiralarda yeniden tüketici enflasyonu (TÜFE) belirleyici olacak. Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirlenecek.

Kira zammı ne zaman belli olacak?

Bu çerçevede ev sahipleri ile kiracılar, zam belirleme döneminde 12 aylık ortalama enflasyonu dikkate alacak. Temmuz ayının kira artış oranı haziran enflasyon rakamları ile netleşecek. Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

Yüzde 25 zam sınırı halen uygulandığı için mayıs ayı 12 aylık ortalama enflasyonu konut kiralarında geçerli olmadı. Mayıs ayında 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 62,51 olarak açıklanmıştı.