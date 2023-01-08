Kırgızistan'dan yeşil inisiyatifler karşılığı 'dış borcu silin' önerisi

Isıtmada kullanılan kömür payının yüksek olduğuna işaret eden Caparov, son yıllarda sonbahar-kış döneminde ülkede hava kirliliğinin en güncel sorunlardan biri haline dönüştüğü değerlendirmesini yaptı.

Ülkede yeşil ekonominin geliştirilmesine ve dünyadaki çevresel durumun iyileştirilmesine katkıda bulunmak istediklerini vurgulayan Caparov, yeşil ekonomi açısından dünyadaki diğer ülkelerin çok gerisinde olduklarını, bunu en kısa sürede düzeltmek istediklerini kaydetti.

"Elektrik ithal etmek zorunda kalmak üzücü"

Ülkesinin enerji potansiyeline dikkati çeken Caparov, "Kırgızistan, hidro kaynaklar açısından zengin bir ülkedir. Su kaynaklarının üstünde bulunmamıza rağmen, bağımsızlık yıllarında yeni hidroelektrik santralleri inşa edememek ve kışın elektrik ithal etmek zorunda kalmak üzücü. Şu anda hidroelektrik potansiyelimizin sadece yüzde 10'unu kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Caparov, ülkede 1000 megavat kapasiteye kadar küçük ve orta ölçekli hidroelektrik santralleri yapma imkanına sahip olduklarını aktardı.

Halihazırda 50 küçük ve orta boyutta hidroelektrik santralinin inşaatlarının sürdüğünü kaydeden Caparov, yerli enerji endüstrisinin gelecekteki amiral gemisi olacak Kambar-Ata-1 hidroelektrik santralin temelinin atıldığını anımsattı.

Caparov, söz konusu projelerinin hayata geçirilmesiyle Kırgızistan'ın gerçekten yabancı ülkelere elektrik ihraç edebileceği ve enerjide bağımsız bir ülke olarak adlandırılabileceğinin altını çizdi.

"Yeşil projeler karşılığında borcun takası üzerinde çalışacağız"

Caparov, tüm modern dünyanın özel önem verdiği yeşil bir ekonominin gelişimine doğru sağlam bir yol aldıklarını belirterek, "Yeşil projeler karşılığında borcu takas etme konusunda aktif olarak çalışmaya başlama talimatı verdim." ifadesini kullandı.

Kırgızistan'ın dış borcunun 4 milyar 250 milyon dolar olduğunu hatırlatan Caparov, şunları kaydetti:

"Tabii ki dış borcumuzu ödemek için tüm yükümlülüklerimizi tam olarak yerine getiriyoruz ve yerine getirmeye devam edeceğiz. Biz sadece yeşil bir ekonomiyi geliştirmek ve dünyadaki çevresel durumun iyileştirilmesine katkıda bulunmak için bu inisiyatifi öneriyoruz."

Caparov, ülkesinde yeşil projelerin uygulanması için önerilen inisiyatiflerin yardım yapan ülkelerden ve kalkınma ortaklarından destek bulacaklarını belirterek, "Hepimiz çocuklarımızın iyi ekolojiye sahip zengin bir ülkede yaşamasını istiyoruz. Biz potansiyelini rasyonel kullanan, gerçekten enerjiden bağımsız bir ülke olmak istiyoruz. Bu nedenle, devletimiz, çevre sorunlarına ve yeşil ekonomiye giderek daha fazla önem verecek, bu yönde hareket etmeyi sürdürecektir."