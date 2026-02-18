Google Haberler

Kırmızı et arzında sıkıntı yaşanmaz

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) tarafından her yıl Ramazan ayı öncesi hazırlanan “Ramazan Ayında Kırmızı Et Piyasası” araştırma raporunda kırmızı ette arz ve talebin denge­de olduğuna dikkat çekildi.

Mehmet Hanifi GÜLEL

Ra­mazan ayının yaklaştığı bu gün­lerde tüm kamuoyu dikkatinin özellikle kırmızı etin özerinde yoğunlaştığını kaydeden Ulusal Kırmızı Et Konseyi Yönetim Ku­rulu Başkanı Ahmet Hacıince, her yıl Ramazan ayına 15 gün ka­la ve ilk haftasında hazırlık kap­samında kırmızı ette talep artışı yaşandığını ve buna bağlı olarak da fiyatlarda nispi bir artış göz­lendiğini kaydetti. Hacıince, “Fi­yat artışlarının yüksek veya dü­şük olması, arzın ve tüketicinin alım gücü ile çok yakından ilgili­dir. Bu dönemin başka bir özelli­ği de manipülasyonlara çok açık olmasıdır. Konseyimizce pay­laşılan son on haftalık sığır kar­kas et fiyatlarında, arz ve talebin dengede olduğu görülüyor” dedi.

ESK’dan zincir marketlere uygun et temini

Et ve Süt Kurumu’nun fiyat istikrarının korunması, arz gü­venliğinin sağlanması ve vatan­daşların temel gıda ürünlerine uygun fiyatla erişiminin temin edilmesi amacıyla aylar önce­sinden gerekli planlamalarını yaptığına dikkat çeken Hacıin­ce, PERDER üyesi zincir mar­ketlerde kıymanın kilogramı 485 TL, kuşbaşının 510 TL ve tranç ise 535 TL’den satıldığını bildirdi. Hacıince, “Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde ise Ramazan Bayramı öncesi uygu­lama kapsamında donmuş kıy­manın kilogramı 485 TL ve don­muş kuşbaşı ise 510 TL’den sa­tılıyor. Söz konusu ürünler, Et ve Süt Kurumu’nun ve Tarım Kredi’nin ortak lojistik altyapısı kullanılarak Türkiye genelinde­ki mağazalara sevk ediliyor. Bu işbirliğinin hem coğrafi yaygın­lığı hem de operasyonel etkin­liği sağladığını düşünüyoruz. ESK ise kıymayı 400 TL’den, kuşbaşını ise 440 TL’den satı­yor" diye konuştu.

