Kırmızı et arzında sıkıntı yaşanmaz

Mehmet Hanifi GÜLEL

Ra­mazan ayının yaklaştığı bu gün­lerde tüm kamuoyu dikkatinin özellikle kırmızı etin özerinde yoğunlaştığını kaydeden Ulusal Kırmızı Et Konseyi Yönetim Ku­rulu Başkanı Ahmet Hacıince, her yıl Ramazan ayına 15 gün ka­la ve ilk haftasında hazırlık kap­samında kırmızı ette talep artışı yaşandığını ve buna bağlı olarak da fiyatlarda nispi bir artış göz­lendiğini kaydetti. Hacıince, “Fi­yat artışlarının yüksek veya dü­şük olması, arzın ve tüketicinin alım gücü ile çok yakından ilgili­dir. Bu dönemin başka bir özelli­ği de manipülasyonlara çok açık olmasıdır. Konseyimizce pay­laşılan son on haftalık sığır kar­kas et fiyatlarında, arz ve talebin dengede olduğu görülüyor” dedi.

ESK’dan zincir marketlere uygun et temini

Et ve Süt Kurumu’nun fiyat istikrarının korunması, arz gü­venliğinin sağlanması ve vatan­daşların temel gıda ürünlerine uygun fiyatla erişiminin temin edilmesi amacıyla aylar önce­sinden gerekli planlamalarını yaptığına dikkat çeken Hacıin­ce, PERDER üyesi zincir mar­ketlerde kıymanın kilogramı 485 TL, kuşbaşının 510 TL ve tranç ise 535 TL’den satıldığını bildirdi. Hacıince, “Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde ise Ramazan Bayramı öncesi uygu­lama kapsamında donmuş kıy­manın kilogramı 485 TL ve don­muş kuşbaşı ise 510 TL’den sa­tılıyor. Söz konusu ürünler, Et ve Süt Kurumu’nun ve Tarım Kredi’nin ortak lojistik altyapısı kullanılarak Türkiye genelinde­ki mağazalara sevk ediliyor. Bu işbirliğinin hem coğrafi yaygın­lığı hem de operasyonel etkin­liği sağladığını düşünüyoruz. ESK ise kıymayı 400 TL’den, kuşbaşını ise 440 TL’den satı­yor" diye konuştu.