Kırmızı et arzında sıkıntı yaşanmaz
Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) tarafından her yıl Ramazan ayı öncesi hazırlanan “Ramazan Ayında Kırmızı Et Piyasası” araştırma raporunda kırmızı ette arz ve talebin dengede olduğuna dikkat çekildi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Ramazan ayının yaklaştığı bu günlerde tüm kamuoyu dikkatinin özellikle kırmızı etin özerinde yoğunlaştığını kaydeden Ulusal Kırmızı Et Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, her yıl Ramazan ayına 15 gün kala ve ilk haftasında hazırlık kapsamında kırmızı ette talep artışı yaşandığını ve buna bağlı olarak da fiyatlarda nispi bir artış gözlendiğini kaydetti. Hacıince, “Fiyat artışlarının yüksek veya düşük olması, arzın ve tüketicinin alım gücü ile çok yakından ilgilidir. Bu dönemin başka bir özelliği de manipülasyonlara çok açık olmasıdır. Konseyimizce paylaşılan son on haftalık sığır karkas et fiyatlarında, arz ve talebin dengede olduğu görülüyor” dedi.
ESK’dan zincir marketlere uygun et temini
Et ve Süt Kurumu’nun fiyat istikrarının korunması, arz güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların temel gıda ürünlerine uygun fiyatla erişiminin temin edilmesi amacıyla aylar öncesinden gerekli planlamalarını yaptığına dikkat çeken Hacıince, PERDER üyesi zincir marketlerde kıymanın kilogramı 485 TL, kuşbaşının 510 TL ve tranç ise 535 TL’den satıldığını bildirdi. Hacıince, “Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde ise Ramazan Bayramı öncesi uygulama kapsamında donmuş kıymanın kilogramı 485 TL ve donmuş kuşbaşı ise 510 TL’den satılıyor. Söz konusu ürünler, Et ve Süt Kurumu’nun ve Tarım Kredi’nin ortak lojistik altyapısı kullanılarak Türkiye genelindeki mağazalara sevk ediliyor. Bu işbirliğinin hem coğrafi yaygınlığı hem de operasyonel etkinliği sağladığını düşünüyoruz. ESK ise kıymayı 400 TL’den, kuşbaşını ise 440 TL’den satıyor" diye konuştu.