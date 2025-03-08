Kırsal kalkınma hibeleriyle 2024 yılında 15,52 milyar liralık yatırım yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), Makine-Ekipman Alımı Destekleri, Uzman Eller Projesi, Genç Çiftçi Projesi, Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi, Katılım Öncesi Yardım Aracının Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) ve Dezavantajlı Alanlarda Uygulanan Kırsal Kalkınma Projeleri'ni hayata geçirmeye devam ediyor.

Kırsal kalkınma yatırımları kapsamında, 2006-2024 döneminde de toplam 152 bin 938 proje desteklendi ve projelerin faaliyete geçirilmesi sonucunda reel olarak 246 milyar 593 milyon lira yatırım gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde yapılan yatırımlarla, 270 bin 923 kişi istihdam edildi.

2024'te 7 bin 62 projeye 8 milyar 596 milyon liralık hibe verilirken, bu hibelerle 15 milyar 528 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi ve 7 bin 896 kişiye de istihdam sağlandı.

Projelerin hibe, yatırım ve istihdam detayları

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde geçen yıl 2 bin 597 projeye 3 milyar 241 milyon lira hibe desteği sunuldu, faaliyete geçen 6 milyar 58 milyon lira tutarında yatırımla, 3 bin 551 kişilik istihdam oluşturuldu.

Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi kapsamında, geçen yıl 3 bin 185 projeye 701 milyon lira hibe desteği sunularak, 1 milyar 402 milyon lira yatırım yapılmasına katkı sağlandı.

Hedef bölgelerin dezavantajlı alanlarında yürütülen Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi (GTHKP), Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) ve Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULIP) kapsamında, geçen yıl toplam 120 projeye 667 milyon lira hibe desteği ödendi ve yatırım tutarı 811 milyon lira olarak gerçekleşti.