KİT'lerin 2025 yılı yatırım büyüklüğü 405 milyar TL

KİT'ler ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılına ait genel yatırım ve finansman programının yer aldığı Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Türkiye Petrolleri ilk sırada

KİT'lerin 2025 yılı mali hedeflerinin belirlendiği tabloya göre Türkiye Petrolleri AO 143.2 milyar TL yatırım büyüklüğü tutarıyla öne çıktı. Listede TCDD için 97.2 milyar TL, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ 45.8 milyar TL, Türkiye Elektrik İletim AŞ 41.9 milyar TL ve TCDD Taşımacılık AŞ 31.6 milyar TL yatırım büyüklüğü ile sonraki sıralarda yer aldı.

Bütçe bildirimi için son gün 31 Aralık

Hazine ve Maliye Bakanlığı 1 Kasım'a kadar programı kamu teşebbüslerine gönderecek. Kamu teşebbüsleri ise 31 Aralık'a kadar 2025 yılına dair işletme bütçelerini Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirecek.

KİT'lere 2025 yılında atanacak personel sayısı, geçici işçiler de dahil olmak üzere 2024 yılında ayrılan personel sayısının yüzde 75'ini geçemeyecek.

Kamu teşebbüsleri, program kapsamında bütçelerini 2025-2027 dönemini kapsayacak şekilde yaparak hizmet alımlarına çıkabilecek. İlave hizmet alımı ihtiyacına ilişkin talepler ayrıca değerlendirilecek.