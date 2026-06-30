KİT'lerin borç stoku 1,58 trilyon liraya ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla stok borçlarını açıkladı.

Buna göre, kuruluşların iç borç toplamı 1 trilyon 238 milyar 809 milyon 669 bin lira, dış borçları ise 346 milyar 913 milyon 846 bin lira oldu. Böylece toplam borç stoku, 1 trilyon 585 milyar 723 milyon 515 bin lira olarak tespit edildi.

İç borçlar içinde en yüksek kalemi 629 milyar 582 milyon 697 bin lirayla resmi dairelerin borçları oluştururken, bunu 264 milyar 402 milyon 523 bin lirayla ticari bankalar, 167 milyar 498 milyon 747 bin lirayla kamu işletmeleri borçları izledi.