Kivide rekolte tespit çalışmalarına başlandı

25 Eylül 2017

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, Altınordu ilçesinde bir kivi bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017 yılı kivi rekoltesinin tespitine dönük çalışmaların başlandığını bildirdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü personeli ve Ordu Kivi Üreticileri Birliği çalışanlarından oluşan komisyonun rekolteyi belirlemek için sahada olduklarını ifade eden Uzunlar, hassas bir çalışma yürütüldüğünü dile getirdi.

Uzunlar, söz konusu çalışmanın kivi üretiminin gerçekleştiği tüm illeri kapsadığına işaret ederek, çalışmanın 15-20 gün süreceğini, ortaya çıkacak rakamın kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Türkiye'de kivi üretiminin en çok Orta ve Doğu Karadeniz'de gerçekleştirildiğini belirten Uzunlar, "Bunun dışında Mersin ve Çanakkale gibi illerimizde de üretim mevcut ancak en çok üretim yapılan il Yalova, Ordu ve Rize'dir. Buralardaki üretim diğer illere oranla çok çok fazladır." dedi.

Bu yıl geçen yıla oranla daha yüksek rekolte beklediklerini de dile getiren Uzunlar, "Tahminimiz 7 bin ton civarında bir rekoltenin ortaya çıkması ancak net rakamlar 15-20 gün içinde belli olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA