KIZILELMA için tarihi anlaşma! İhracat için ilk imza atıldı
Baykar ile Endonezya firması Republikorp arasında, insansız savaş uçağı KIZILELMA’nın ihracatı için resmi sözleşme imzalandı.
İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda tarihi anlar...
Anlaşma kapsamında Endonezya'ya ilk etapta 12 uçaktan oluşan bir filo teslim edilecek. Sözleşmede yer alan opsiyonlar dahilinde, teslimatın toplamda 4 filo yani 48 uçağa kadar genişletilmesi öngörülüyor.
İlk uçuşunu 2022 yılında gerçekleştiren KIZILELMA’nın ilk ihracat hamlesinde teslimat süreci için 2028 yılı hedefleniyor.