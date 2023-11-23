KKM hesaplarındaki düşüş sürüyor
Kur Korumalı Mevduat'lardaki birikim 17 Kasım ile biten haftada 71 milyar TL azaldı.
Haber Merkezi
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Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürüyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 838,8 milyar TL'den 2 trilyon 767,9 milyar TL'ye geriledi.
Böylece Kur Korumalı Mevduat'ta 13 haftalık gerileme 640 milyar TL oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Kur Korumalı Mevduat'ta zorunlu karşılık oranlarını artırmıştı.