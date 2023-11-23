KKM hesaplarındaki düşüş sürüyor

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 838,8 milyar TL'den 2 trilyon 767,9 milyar TL'ye geriledi.

Böylece Kur Korumalı Mevduat'ta 13 haftalık gerileme 640 milyar TL oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Kur Korumalı Mevduat'ta zorunlu karşılık oranlarını artırmıştı.