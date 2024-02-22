KKM'de 26 haftalık düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 367,7 milyar TL'den 2 trilyon 343,2 milyar TL'ye geriledi.

Böylece 24,5 milyar TL KKM'den çıkış yaptı. Böylece 26 haftada 1 trilyon 039 milyar TL KKM hesaplarından çıkış yaptı.