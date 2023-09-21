KKM'de düşüş serisi devam ediyor

Ekonomi yönetiminden KKM'nin misyonunu tamamladığı açıklamaları gelirken, kur korumalı mevduatlarda düşüş serisi ilk kez dördüncü haftasına girdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduat toplamı geçen hafta 26 milyar TL düşüşle 3,31 trilyon TL oldu. Dolar cinsi karşılığı ise 123 milyar doların altına geldi.

KKM'de son bir ayda 101,4 milyar TL'lik düşüş gerçekleşti.

Düşüş ivmesinin hızlanmasında son dönemde KKM'ye karşı getirilen tedbirlerin etkisi hissedildi.

Eylül ayının ortasında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6 aya kadar vadeli kur korumalı mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 15’ten yüzde 25’e yükseltilmişti.

Bu hafta başında gelen düzenlemeyle ise kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi.