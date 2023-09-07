KKM'de düşüş serisi sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre KKM büyüklüğü geçen hafta 20,3 milyar TL düşüşle 3,35 trilyon TL olarak kaydedildi. Dolar cinsinden bakıldığında ise KKM büyüklüğü 125,6 milyar dolar oldu.

Önceki haftayla birlikte iki haftada KKM'de 60 milyar TL'ye varan düşüş yaşandı.

KKM'de düşüş sürerken, yetkililerin de KKM'den çıkışa işaret eden açıklamaları devam etti. Bu konuda son açıklama OVP sunumunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

KKM sisteminin görevini yerine getirdiğine ve kur istikrarını sağlamada önemli katkı sağladığına dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Kur korumalı mevduatlarımızın, kur istikrarının pekiştiği bir zeminde, Türk lirası mevduatlara dönüşmesinin yolunu açacağız. Merkez Bankamız, yeni şartlara göre güncelleyeceğimiz Yatırım Taahhütlü Avans Kredisiyle para politikasının gerektirdiği duruşundan taviz vermeden yatırımlarımızı destekleyecektir. Program döneminde uzun süredir üzerinde çalıştığımız İstanbul Finans Merkezi projemiz de meyvelerini vermeye başlayacaktır. Finans ve finansla ilgili danışmanlık hizmetlerimizde hizmet ihracatımızı artıracak ve ülkemize döviz girdisi sağlayacağız.