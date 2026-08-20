KKM'de sona gelindi: 4 milyon TL kaldı

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Kur Korumalı Mevduat hesaplarında dikkat çeken düşüş devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) son verilerine göre KKM bakiyesi bir haftada 47 milyon lira daha azaldı.

Böylece 51 milyon lira seviyesindeki KKM bakiyesi 4 milyon liraya kadar geriledi.

Bir önceki hafta da KKM'den 106 milyon liralık çıkış yaşanmış ve toplam bakiye 157 milyon liradan 51 milyon liraya düşmüştü.

KKM'de iki haftada 157 milyon TL'den 4 milyon TL'ye

BDDK verileri, KKM'deki hızlı çözülmeyi ortaya koydu. İki hafta önce 157 milyon lira seviyesinde bulunan bakiye, önce 51 milyon liraya, ardından 4 milyon liraya indi.

Böylece yalnızca iki haftada KKM bakiyesinde 153 milyon liralık azalma gerçekleşti. Başka bir ifadeyle bakiye yaklaşık yüzde 97,5 eridi.

Bankaların kredi hacmi 27,7 trilyon TL'ye yaklaştı

KKM hızla küçülürken bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi büyümeye devam etti.

14 Ağustos itibarıyla sektörün toplam kredi hacmi bir haftada 201 milyar 298 milyon lira artarak 27 trilyon 683 milyar 273 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da bankalar arası dahil olmak üzere 528 milyar 905 milyon liralık artışla 31 trilyon 810 milyar 6 milyon liraya ulaştı.

Tüketici kredileri 3,45 trilyon TL'ye çıktı

Tüketici kredilerinde de yukarı yönlü hareket görüldü. Tüketici kredilerinin toplam tutarı bir haftada 23 milyar 266 milyon lira artarak 3 trilyon 446 milyar 536 milyon liraya yükseldi.

Bu tutarın; 821 milyar 956 milyon lirasını konut kredileri, 41 milyar 352 milyon lirasını taşıt kredileri, 2 trilyon 583 milyar 229 milyon lirasını ihtiyaç kredileri oluşturdu.

Kredi kartı borçları 3,43 trilyon TL

Bankaların bireysel kredi kartı alacaklarında da artış kaydedildi. Bireysel kredi kartı alacakları yüzde 2 yükselerek 3 trilyon 430 milyar 409 milyon liraya çıktı.

Bunun 1 trilyon 271 milyar 119 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 159 milyar 290 milyon lirasını ise taksitsiz kredi kartı borçları oluşturdu.

Takipteki alacaklar 833 milyar TL'yi geçti

Bankacılık verilerinde dikkat çeken bir başka gelişme ise takipteki alacaklarda yaşandı.

Takipteki alacaklar 14 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre 5 milyar 433 milyon lira artarak 833 milyar 304 milyon liraya ulaştı.

Bu alacakların 621 milyar 551 milyon liralık bölümü için özel karşılık ayrıldı.

KKM fiilen bitme noktasına geldi

Son verilerle birlikte KKM'nin toplam büyüklüğü 4 milyon TL'ye kadar gerilemiş oldu.

Bir dönem Türkiye ekonomisinin en önemli finansal araçlarından biri haline gelen Kur Korumalı Mevduat'taki bakiye, son haftalardaki hızlı düşüşün ardından fiilen sona yaklaşırken; kredi, kredi kartı ve takipteki alacaklardaki yüksek tutarlar bankacılık verilerinin diğer dikkat çeken başlıkları oldu.