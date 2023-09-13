KKM'deki düşüş 60 milyar TL'yi buldu

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkışı hızlandırmak isteyen bankalar vites artırdı.

Son 2 hafta içinde Kur Korumalı Mevduat hesapları 60 milyar lira gerileme gösterdi. Uygulamadan çıkışları desteklemek isteyen bazı bankalar, yeni hesap açılımını kabul etmiyor.

Öte yandan KKM'den ayrılıp TL mevduata geçmek isteyenlere ise yüzde 45 faiz veriyor.

NTV'de yer alan habere göre Yatırım Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, "Devasa büyüklüğe gelen bir üründen bir anda çıkmak kolay değil. Özellikle KKM'den TL'ye dönenlere, yani parasını TL'de tutup vade uzatmak şisteyenlere değil. onlara yüzde 35 ama KKM hesabını kapatıp TL'ye geçmek isteyenlere yüzde 45'lerde bir getiri var." açıklamasında bulundu.

TL mevduatta faiz oranı yüzde 33-38 arasında

Yılmaz, "Şimdi KKM faizi aşağı, TL faizi yukarı çıkartılarak bir miktar yatırımcı teşvik edilmeye çalışılıyor. Ürün hala rafta ve kullanılmaya devam ediliyor. Yani paranızı KKM'de değerlendirebiliyorsunuz. Oradaki yaratılmak istenen şey cazibeyi aşağı çekmek." dedi.