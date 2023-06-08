KKM'den iki ayın en yavaş artışı

Kur korumalı mevduatlar önden prim ödemesi uygulamasının sonlandırıldığı haftada TL bazında 2 ayın en yavaş artışını kaydetti.

Dolar bazında ise kur korumalı mevduatların gerilediği görüldü. Kur korumalı mevduatlarda prim düzenlemesi mevduatların artış hızı üzerinde etkisini gösterdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 2 Haziran haftasında kur korumalı mevduatlar 35 milyar TL artışla 2,5 trilyon TL oldu. 35 milyar TL'lik artış son 2 ayda kur korumalı mevduatlarda görülen en yavaş artış.

Prim ödemeleri vade sonunda yapılacak

Dolar cinsinden bakıldığında ise kur korumalı mevduatların gerilediği izlendi. 2 Haziran haftasında kur korumalı mevduatlar 3,5 milyar dolar düşüşle 122,1 milyar dolar oldu.

Kur korumalı mevduatlarda artışı hızının yavaşlamasında önden ödemeli prim uygulamasının son bulması önemli rol oynadı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta bankalara gönderdiği yazıda "KKM'de önden ödemeli prim" uygulamasına son verilmesini istemişti.

1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek KKM hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek. Prim ödemeleri TL olarak yapılacak.