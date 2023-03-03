KKM’ye girişler 47 haftanın zirvesinde

BDDK 24 Şubat haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 1 trilyon 551 milyar 825 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü. 24 Şubat haftasında bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), 57 milyar 334 milyon lira artarak 9 trilyon 436 milyar 198 milyon liraya ulaştı. Sektörün kredi hacmi ise söz konusu haftada 93 milyar 451 milyon liralık artışla 8 trilyon 1 milyar 643 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredileri 1,2 trilyon TL’ye dayandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 24 Şubat itibarıyla 93 milyar 451 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 7 trilyon 908 milyar 192 milyon liradan 8 trilyon 1 milyar 643 milyon liraya çıktı. Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 24 Şubat itibarıyla 44 milyar 644 milyon lira artışla 1 trilyon 185 milyar 434 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu kredilerin 367 milyar 685 milyon lirası konut, 56 milyar 415 milyon lirası taşıt ve 761 milyar 334 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 489 milyon lira artarak 984 milyar 842 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 3,1 artışla 503 milyar 226 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 258 milyar 314 milyon lirası taksitli, 244 milyar 912 milyon lirası taksitsiz oldu.

Rezervler 3 haftada 8,5 milyar dolar geriledi

Şubat ayının başında 8 yılın zirvesine çıkan Merkez Bankası rezervlerinde görülen gerileme geçen hafta da devam etti. Merkez Bankası verilerine göre 24 şubat haftasında brüt rezervler 121,2 milyar dolara geriledi. Böylelikle 3 şubat haftasından bu yana rezervlerde 8,5 milyar dolarlık düşüş yaşandı. Net rezervlerde de geçen hafta gerileme göründü. MB’nin net rezervi 24 şubat haftasında 21,4 milyar dolardan 20,2 milyar dolara geriledi.