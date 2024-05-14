Son dakika: Tiyatro ve sinemanın acı kaybı... Ayten Gökçer hayatını kaybetti (Ayten Gökçer kimdir?)

'Taçsız Kral', 'Yılan Hikayesi', 'İstanbul Kırmızısı' gibi yapımlarda yer alan Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Gökçer'in cenazesi 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazının ardından İstanbul'da Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.

Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan usta oyuncu, 2017'de felç geçirmişti.

Çok sayıda isimden taziye mesajı

Gökçer'in ölümü sanat dünyasını yasağa boğarken siyasi ve oyunculardan taziye mesajları geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sinema ve tiyatromuzun duayenlerinden Ayten Gökçer'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla ardında derin izler bırakan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yayımladığı mesajda, "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim tiyatro ve sinemamızın unutulmaz isimlerinden Ayten Gökçer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından "Sinema ve tiyatromuzun değerli ismi Ayten Gökçer’in vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" diye yazdı.

Ayten Gökçer kimdir?

Usta sanatçı 26 Ocak 1940'ta İstanbul’da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarının bale bölümüne 1953'te giren sanatçı, 1958'de Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosunda yer aldı. 1964 yılında tiyatro oyuncusu Cüneyt Gökçer ile dünyaevine giren Ayten Gökçer'in Aslı Gökçer Oba adında kızı var. Eşi tiyatrocu Cüneyt Gökçer ise 23 Aralık 2009 yılında hayatını kaybetti.

Gökçer, sinemaya 1965'te “Taçsız Kral” filmiyle başladı. Bir süre sonra sinemadan daha çok tiyatroya yönelen ünlü isim, "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı müzikalde başrol "Hürmüz"ü canlandırdı. Kariyeri boyunca birçok ödüle değer bulunan sanatçı, 1988'de Devlet Sanatçısı unvanına sahip oldu.

1999 yılında Yılan Hikayesi adlı dizi ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı.

Ayten Gökçer'in kazandığı ödüller

Gökçer'in kazandığı ödüllerden bazıları ise şöyle:

1966 - 1967 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü

1970 - 1971 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü

1974 Gazeteciler Derneği En İyi Sanatçı ödülü

1975 Gazeteciler Derneği En İyi Kadın Sanatçı ödülü

1976 Tercüman gazetesi okuyucu oyları ile Yılın Sanatçısı ödülü

1982 Ses Mecmuası Yılın En İyi Kadın sanatçısı ödülü

1989 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü

1990 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü

1992 Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü

1997 Türk İş Kadınları derneği En İyi Sanatçı ödülü

Rol aldığı yapımlar

1965 - Taçsız Kral

1967 - 501 Numaralı Hücre

1967 - İçli Kız Funda

1972 - Damdaki Kemancı

1973 - Anneler Günü

1980 - IV. Murat

1981 - Bağdat Hatun

1988 - Önce Canan

1991 - Elif Ana

1999 - Yılan Hikayesi (dizi)

2003 - Patron Kim (dizi)

2005 - Çat Kapı (dizi)

2008 - Hoşçakal Güzin

Rol aldığı tiyatro oyunları

Ustalar sınıfı

Yılın kadını:Peter stone

Yedi kocalı hürmüz

Kim korkar hain kurttan

Gecikenler: Nazım kurşunlu

Hastalık hastası

Bağdat hatun

Cadı kazanı

Kaktüs çiçeği

Öp beni kate

Klinik bir vaka

Hortlaklar

Bu gece başka gece

Aşk acısı

Bernarda alba’nın evi

Polyanna

Su kızı

Mavi kuş

Oyuncakçı dede

Finten

Mança’lı don kişot

Benim adil hanımefendi

Onikinci gece

Woyzeck

Lisistrata

Lense ile lana

Don huan

Tufan