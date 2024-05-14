Son dakika: Tiyatro ve sinemanın acı kaybı... Ayten Gökçer hayatını kaybetti (Ayten Gökçer kimdir?)
Son dakika haberi... Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Gökçer'in cenazesi yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Gökçer, bir süredir sağlık problemi yaşıyordu. Peki, Ayten Gökçer kimdir, hangi filmlerde rol aldı?
'Taçsız Kral', 'Yılan Hikayesi', 'İstanbul Kırmızısı' gibi yapımlarda yer alan Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Gökçer'in cenazesi 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazının ardından İstanbul'da Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.
Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan usta oyuncu, 2017'de felç geçirmişti.
Çok sayıda isimden taziye mesajı
Gökçer'in ölümü sanat dünyasını yasağa boğarken siyasi ve oyunculardan taziye mesajları geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sinema ve tiyatromuzun duayenlerinden Ayten Gökçer'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla ardında derin izler bırakan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yayımladığı mesajda, "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim tiyatro ve sinemamızın unutulmaz isimlerinden Ayten Gökçer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından "Sinema ve tiyatromuzun değerli ismi Ayten Gökçer’in vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" diye yazdı.
Ayten Gökçer kimdir?
Usta sanatçı 26 Ocak 1940'ta İstanbul’da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarının bale bölümüne 1953'te giren sanatçı, 1958'de Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosunda yer aldı. 1964 yılında tiyatro oyuncusu Cüneyt Gökçer ile dünyaevine giren Ayten Gökçer'in Aslı Gökçer Oba adında kızı var. Eşi tiyatrocu Cüneyt Gökçer ise 23 Aralık 2009 yılında hayatını kaybetti.
Gökçer, sinemaya 1965'te “Taçsız Kral” filmiyle başladı. Bir süre sonra sinemadan daha çok tiyatroya yönelen ünlü isim, "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı müzikalde başrol "Hürmüz"ü canlandırdı. Kariyeri boyunca birçok ödüle değer bulunan sanatçı, 1988'de Devlet Sanatçısı unvanına sahip oldu.
1999 yılında Yılan Hikayesi adlı dizi ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı.
Ayten Gökçer'in kazandığı ödüller
Gökçer'in kazandığı ödüllerden bazıları ise şöyle:
1966 - 1967 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü
1970 - 1971 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü
1974 Gazeteciler Derneği En İyi Sanatçı ödülü
1975 Gazeteciler Derneği En İyi Kadın Sanatçı ödülü
1976 Tercüman gazetesi okuyucu oyları ile Yılın Sanatçısı ödülü
1982 Ses Mecmuası Yılın En İyi Kadın sanatçısı ödülü
1989 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü
1990 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü
1992 Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü
1997 Türk İş Kadınları derneği En İyi Sanatçı ödülü
Rol aldığı yapımlar
1965 - Taçsız Kral
1967 - 501 Numaralı Hücre
1967 - İçli Kız Funda
1972 - Damdaki Kemancı
1973 - Anneler Günü
1980 - IV. Murat
1981 - Bağdat Hatun
1988 - Önce Canan
1991 - Elif Ana
1999 - Yılan Hikayesi (dizi)
2003 - Patron Kim (dizi)
2005 - Çat Kapı (dizi)
2008 - Hoşçakal Güzin
Rol aldığı tiyatro oyunları
Ustalar sınıfı
Yılın kadını:Peter stone
Yedi kocalı hürmüz
Kim korkar hain kurttan
Gecikenler: Nazım kurşunlu
Hastalık hastası
Bağdat hatun
Cadı kazanı
Kaktüs çiçeği
Öp beni kate
Klinik bir vaka
Hortlaklar
Bu gece başka gece
Aşk acısı
Bernarda alba’nın evi
Polyanna
Su kızı
Mavi kuş
Oyuncakçı dede
Finten
Mança’lı don kişot
Benim adil hanımefendi
Onikinci gece
Woyzeck
Lisistrata
Lense ile lana
Don huan
Tufan