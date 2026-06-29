KKTC’den sanayiciye yatırım çağrısı

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Türk sanayicilerini Kuzey Kıb­rıs’a yatırım yapmaya davet eden Amcaoğlu, yeni sanayi bölgesinin serbest bölge yaklaşımıyla yöne­tileceğini ve yatırımcılar için re­kabetçi koşullar oluşturulacağı­nı söyledi. Mersin OSB’nin yıllar içinde oluşturduğu üretim kültü­rü ve yönetim deneyiminin kendi­leri açısından önemli bir referans olduğunu belirten Amcaoğlu, or­ganize sanayi bölgeleri konusun­daki tecrübeden yararlanmayı he­deflediklerini ifade etti.

Yatırımcıya sıfır gümrük ve uzun vadeli model

Yatırımcılara sunulacak mo­del kapsamında bölgede sı­fır gümrük uygulaması ve yeşil enerji yaklaşımının esas alına­cağını belirten Amcaoğlu, sana­yi tesisleri için önce 49 yıllık, ar­dından 99 yıla kadar uzatılabi­lecek kiralama sistemi üzerinde çalışıldığını açıkladı. Amcaoğlu, Türkiye’den gelecek yatırımcı­ların, KKTC’deki yerli yatırım­cılarla aynı haklardan yararla­nacağını da vurguladı.

Projede çevresel sürdürülebi­lirliğin öncelikli olacağını belir­ten yetkililer; asfalt, çimento ve benzeri ağır sanayi yatırımları­na izin verilmeyeceğini, tarıma dayalı sanayi, gıda işleme, hay­vansal ürünler, su şişeleme ile metal, plastik ve ahşap üretimle­rinin öncelikli sektörler arasın­da yer alacağını ifade etti.

Mersin sanayisi yatırım fırsatlarını izliyor

Toplantıda konuşan Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli ise Mer­sin sanayisinin yeni yatırım fır­satlarını yakından takip ettiğini belirterek, uygun teşvikler, kolay­laştırılmış süreçler ve rekabet­çi koşulların sağlanması halinde Kuzey Kıbrıs’a yönelik ciddi bir yatırım ilgisinin oluşabileceğini söyledi. Tekli, üretim kapasitesi­ni büyütmek isteyen sanayicile­rin yeni pazarlara açılma konu­sunda güçlü bir iştaha sahip oldu­ğunu dile getirdi.