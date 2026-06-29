KKTC’den sanayiciye yatırım çağrısı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Mersin Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen sanayici bilgilendirme toplantısında, ülkenin en önemli sanayi yatırımları arasında gösterilen Güvercinlik Organize Sanayi Bölgesi 3. Etap Projesi’ni iş dünyasına tanıttı. Toplantıya Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli ile Gebze Güzeller OSB Başkanı ve OSBÜK Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Ceylan da katıldı.
Türk sanayicilerini Kuzey Kıbrıs’a yatırım yapmaya davet eden Amcaoğlu, yeni sanayi bölgesinin serbest bölge yaklaşımıyla yönetileceğini ve yatırımcılar için rekabetçi koşullar oluşturulacağını söyledi. Mersin OSB’nin yıllar içinde oluşturduğu üretim kültürü ve yönetim deneyiminin kendileri açısından önemli bir referans olduğunu belirten Amcaoğlu, organize sanayi bölgeleri konusundaki tecrübeden yararlanmayı hedeflediklerini ifade etti.
Yatırımcıya sıfır gümrük ve uzun vadeli model
Yatırımcılara sunulacak model kapsamında bölgede sıfır gümrük uygulaması ve yeşil enerji yaklaşımının esas alınacağını belirten Amcaoğlu, sanayi tesisleri için önce 49 yıllık, ardından 99 yıla kadar uzatılabilecek kiralama sistemi üzerinde çalışıldığını açıkladı. Amcaoğlu, Türkiye’den gelecek yatırımcıların, KKTC’deki yerli yatırımcılarla aynı haklardan yararlanacağını da vurguladı.
Projede çevresel sürdürülebilirliğin öncelikli olacağını belirten yetkililer; asfalt, çimento ve benzeri ağır sanayi yatırımlarına izin verilmeyeceğini, tarıma dayalı sanayi, gıda işleme, hayvansal ürünler, su şişeleme ile metal, plastik ve ahşap üretimlerinin öncelikli sektörler arasında yer alacağını ifade etti.
Mersin sanayisi yatırım fırsatlarını izliyor
Toplantıda konuşan Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli ise Mersin sanayisinin yeni yatırım fırsatlarını yakından takip ettiğini belirterek, uygun teşvikler, kolaylaştırılmış süreçler ve rekabetçi koşulların sağlanması halinde Kuzey Kıbrıs’a yönelik ciddi bir yatırım ilgisinin oluşabileceğini söyledi. Tekli, üretim kapasitesini büyütmek isteyen sanayicilerin yeni pazarlara açılma konusunda güçlü bir iştaha sahip olduğunu dile getirdi.