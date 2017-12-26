Klima kompresöründe gümrük vergisi sıfırlandı

26 Aralık 2017

DÜNYA

ANKARA - Bakanlar Kurulu, bazı kimyasal ürünler ile klima kompresörü, LED diyotlu baskılı devre kartı ithalatında 2018 yılı için sıfır gümrüklü olarak tarife kontenjanı açtı. Açılan tarife kontenjanı dışında kalan miktarlar için yürürlükteki gümrük vergisi uygulanacak.

Karar kapsamında yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından ithal lisansı düzenlenecek.

8529.90.92.00 veya 9405.40.39.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) yalnız LED diyotlu baskılı devre kartından 40 milyon adet, 8414.30.81.90.00 GTİP'li klima üretimine mahsus olan rotatif tip kompresörden 450 bin adet gümrüksüz ithalat yapılabilecek.

Karar kapsamında gümrüksüz ithal edilebilecek diğer ürünler ve miktarları ise şöyle: 2811.19.80.90.19 fosforik asit (2 bin ton), 2903.22 trikoloretilen (5 bin ton), 2915.21 asetik asit (70 bin ton), 2915.32 vinil asetat (85 bin ton), 2916.12.00.00.13 Butil Akrilat (65 bin ton), 2926.10 Akrinonitril (50 bin ton), 3806.10 reçine asidi (40 bin ton), 3815.90.10.00.00-3815.90.00.00 titanyum oksit ve tungsten içeren katalizör (450 ton), 3903.30 çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı üretiminde kullanılan kopolimer (4 bin ton)