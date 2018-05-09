"KOBİ'ler KEP'i keşfetti"

09 Mayıs 2018

Toplam pazar büyüklüğü 60 milyon TL’ye ulaşan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sektörü yılsonunda KOBİ ve bireysel kullanıcı sayısında yüzde 50 büyüme bekliyor.

KEP pazarının hem kurumlar hem de bireyler tarafından ilgi görmeye devam ettiğini anlatan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmeti vermek üzere lisanslandırılan Türkiye’deki ilk özel kuruluş TNB KEP’in Genel Müdürü Duygu Yantaç, “2012’den bu yana Türkiye’deki binlerce kuruma KEP, elektronik imza ve katma değerli yazılım çözümleri sunuyoruz. Sektörün ilk özel kuruluşu olarak her ölçekten ve her sektörden kurumla ticari işbirlikleri içindeyiz. Son beş yılda büyüme eğilimi gösteren ve kurumlarca kabul gören KEP sektörü 2018 yılında da kamu kurumlarında KEP üzerinden e-yazışma uygulamalarıyla yaygınlığını arttırıyor” dedi.

Bu yılın ilk çeyreğinde, eğitim sektöründe, kamudaki e-yazışma uygulamalarında, insan kaynakları iletimlerinde ve tedarikçi, acente bilgilendirmelerindeki KEP kullanımının yaygınlaşması ile KEP hizmetlerinde büyük bir artış olduğunu dile getiren Duygu Yantaç, “Rakamlara baktığımızda KOBİ’lerimizin KEP hizmetlerini keşfetmeye başladığını ve uygulamayı kullanan KOBİ sayısının hızla arttığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bireylerin de KEP hizmetine ilgisi çok fazla. KEP artık insan kaynakları süreçlerinden tedarikçi bildirimlerine kadar pek çok alanda kullanılmaya başladı. Ekonomik ve güvenli bir sistem olması tercih edilmesindeki en büyük nedenlerden biri. Bu ivmenin artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Kamudaki, Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile entegre e-yazışma uygulamalarının yaygınlaşmasıyla kamu kurumlarında e-yazışmanın hız kazanmasının sektöre büyük katkısı var. Ayrıca eğitim, KOBİ ve bireysel segmentlerdeki artılarla birlikte yıl sonunda yüzde 50’ye yakın büyüme olacağını öngörüyoruz. Sektörümüz 2019 yılında da yeni uygulamalarla yaygınlaşmaya devam edecek” dedi.