Koç Holding bağlı ortaklığı EYAŞ'tan 7,6 milyar liralık temettü kararı
Koç Holding'in ortaklığı bulunan Enerji Yatırımları A.Ş. (EYAŞ), yılın ilk dokuz ayındaki kârından temettü dağıtma kararı aldı. Dağıtılacak temettü kararının 7,6 milyar lira olduğu belirtildi.
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Koç Holding, bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları A.Ş. (EYAŞ) tarafından dağıtılacak temettüye dair Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama gönderdi.
Buna göre EYAŞ, 2024 yılı ilk 9 aylık kârından elde edilen gelir üzerinden temettü dağıtacak.
EYAŞ'ta Koç Holding’in yüzde 77, Aygaz A.Ş.’nin ise yüzde 20 payı var.
EYAŞ, 7,62 milyar liralık temettüyü 31 Ekim'e kadar dağıtacak.