Koç: Sıcak paradan çok kalıcı yatırım gerek

27 Mayıs 2018

Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç, adaylık süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, Türkiye ekonomisine dair görüşlerini de dile getirdi.

Koç, CNN Türk canlı yayınında yaptığı konuşmada, "Türk ekonomisi dünya ekonomisine entegre, dünya ekonomisinde olanlar Türkiye'yi etkiliyor. Türkiye'yi etkileyen 3 etken var; reel ekonomi, global yatırımlar, emtia fiyatları... Emtia fiyatlarına yapabileceğimiz bir şey yok ancak tasarruf oranımız da çok düşük" dedi. Ali Koç, Türkiye'nin bu olumsuzlukları aşabilecek güçte olduğunu ifade ederek, "Tünelin sonunda ışık var" ifadesini kullandı.

"Kalıcı yatırım gerek"

Türkiye'nin yatırım çekmek için güvenilir liman olması gerektiğini vurgulayan Koç, sıcak paradan çok kalıcı yatırım gerektiğini söyledi. Koç, "Bardağı yarım görmek isterseniz çok şey bulursunuz ama dolu görmek için de çok şey bulabilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe başkan adaylığı

Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı ile ilgili olarak 'Çocukluğumdan bu yana başkanlık hayalim vardı. 30'lu yaşlarda bu hayalimi dile getirip, 50'lerimde Fenerbahçe'ye başkan olacağım demiştim. Şu an 51 yaşındayım ve hayalime çok yakınım' dedi.

Ali Koç, ailesinin başkan adaylığına yönelik yaklaşımıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Ailemin çoğunluğu ilk olarak aldığım karara karşı çıktı. küçük oğlum itiraz ediyor. Rahmi Bey demokratik bir insandır fikirlerini belli eder ama alınan karara saygı duyar. Bu kararı aldıktan sonra hepsi çok büyük destek oldular. 2 Nisan'da geçen yıl 50 yaşıma bastım. O gün babam bir konuşma yaptı. Ağabeyimin vefatından sonra bana işlerle ilgili ihtiyaçları olduğunu açıklayan bir konuşma yaptı. Ancak ben kendi isteklerimi dile getirdim ve babam Rahmi Bey de artık adaylığımı destekliyor."

Türk futbolu çağın çok gerisinde

Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı olduğu takdirde sadece kulübü için değil, Türk futbolu için de çalışacağını belirtirken şu ifadeleri kullandı:

Bugün içinde bulunduğumuz durum Türk futbolu açısından, sürdürülebilir değil. Bu süreçte Avrupa'yı gezdik, kulüpleri ziyaret ettik, sporla ilgili teknoloji ve insan kaynakları şirketlerine gittik. Türkiye'deki durumla kıyaslandığında çok gerisinde kaldığımız ortada. Zihniyet, yatırım, uzun vadeli düşünce... Birçok alanda. Ben fark yaratabileceğimi düşünüyorum. Fenerbahçe dışında Türk futbolu için de. Biz 'sporcu fabrikası' olabilecek bir ülkeyiz ancak doğru yatırımlar, istikrar ve doğru hamleler gerekiyor.

Ali Koç, saha dışında federasyon ve kulüplerin bir araya gelerek futboldaki şiddet ortamını durdurabileceğini ifade ederken, "İçinde bulunduğumuz ortam şiddet ve nefret ortamı. Kulüpler arasındaki şiddet ortamı sona ermeli. "Galatasaraylılar Fenerlilerden nefret eder, Fenerliler Galatasaraylılar'dan nefret eder" gibi bir söylem oldukça yaygın. Eskiden böyle değildi. Saha dışında yapıcı bir rekabet olmalı. Değişim için Fenerbahçe lokomotif olabilir." dedi.

Passolig uygulaması

Ali Koç, Passolig taraftarı olmadığını belirtirken, 'Dünyada bunun bir örneği yok. Dolayısıyla bana göre gereksiz bir uygulama. Zararı var mı şöyle bir zararı olabilir insanları uğraştırıyor. Passolig kartı almak veya kendine yüklemek zor bir süreç değil ama insanlar uğraşmak istemiyorlar." dedi.

'Fenerbahçe iyi yönetilmiyor'

Koç, Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun hali hazırdaki maddi durumları hakkında ise şu ifadelerde bulundu: Türkiye'de tüm büyük kulüpler maddi olarak sorun yaşıyor. Sürdürülebilir bir durum yok. Bence Fenerbahçe iyi yönetilmiyor. Fenerbahçe 'günü kurtarma' anlayışıyla yönetiliyor. Yani bu yıl şampiyon olalım gelecek yıl bakarız mantığı var. Şampiyon olamayınca kontrat yenilenmiyor. Böylece sahip olunan değerler de gidiyor. Basketbol salonumuz ipotek edilmiş. Yönetime gelirsek hedefimiz her şeyi baştan kurmak. Benim için verdiğim sözleri tutabilmek çok çok önemli. Ben de biliyorum müthiş vaatlerde bulunmayı. Ancak önemli olan verdiğin sözleri tutabilmek. Burası milyonlara hitap eden, milyonların sevdayla bağlandığı Fenerbahçe Spor Kulübü. Bu çok büyük bir sorumluluk, bu yüzden ağzımdan çıkan lafı en az 100 kere düşünüyorum. Benim için güven çok çok önemli. Günü kurtarmak için konuşmak gibi bir durum söz konusu olamaz!'

Fenerbahçe'nin mali geleceği

Ali Koç Fenerbahçe'nin mali geleceği hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Koç, 'Ben şahsen Ali Koç olarak karşılık beklemeden Fenerbahçe için vereceğim bir hibe var. Benim düşüncem bunu en sağlıklı yöntemi, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'ne bu para verilecek. İki, sponsoruluklar konusunda bir adım atabiliriz. Şirketlerim kulübe her alanda sponsor olacak. Bugün halihazırda olan sponsorlukları geliştireceğiz. Bütün potansiyel alanları maksimuma getireceğiz. Sponsorlar artık spordan kaçıyor. Bizim bunu önlememiz lazım. 'Finansal fairplay' görüşüne gelirsek, karşılıksız bir mebladan söz ediyorum, insanlar bunu küçümsüyor ve Fenerbahçe'nin bir sermaye grubu altına gireceğini düşünüyor. Ama bu doğru değil. Karşılıksız bir destekten söz ediyorum. Bu konuyu UEFA ile de görüşerek sorunları aşacağız.' diye konuştu.