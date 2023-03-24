Koç: Türkiye’nin iyileşmesine ciddi kaynak aktaracağız

Koç Holding’in 59. Olağan Genel Kurul Toplantısı; Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç Holding üst yönetimi ve hissedarların katılımıyla Nakkaştepe’deki holding merkezinde gerçekleştirildi.

Genel Kurul toplantısındaki konuşmasına yer verilen Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yitirilen canları ve artlarında bıraktıkları derin acının çok uzun süre yüreklerde taşınacağını söyledi. Koç şöyle devam etti: “Milli birlik ve dayanışma ruhuyla bu büyük felaketin de altından kalkacağımızdan şüphem yoktur.

Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz projelerle birlikte, ülkemizin iyileşme sürecine hatırı sayılır miktarda maddi kaynak tahsis edeceğiz. Uygulamalarımız ve etkin risk yönetimi politikalarımız ile bu zorlu dönemde de ülkemiz için değer yaratmayı sürdürdük. 2022 yılındaki 40,5 milyar TL (2,4 milyar dolar) yatırımla beraber son 5 yılda yaklaşık 86 milyar TL (9,3 milyar dolar) yatırıma ulaştık. Memleketimize güvendik ve inandık.’’

“Daha çok çalışacağız”

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç da Koç Topluluğu olarak yaşanan büyük acının hafifletilmesine destek olmak için hızla tüm imkanlarıyla halkın yardımına koştuğunu aktardı. Koç, “Kurucumuz Vehbi Koç’un ‘Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım’ ilkesi ışığında, 97 yıldır olduğu gibi ülkemiz için sorumluluk üstlenmeye devam edecek ve toplumsal iyileşme sürecinde var gücümüzle bu büyük afetin yaralarını saracağız” dedi.

Tüm güçlüklere rağmen, Koç Topluluğu’nun 2022’yi de basiretli yönetim anlayışı sayesinde çok memnuniyet verici finansal neticelerle geride bıraktığını vurgulayan Koç, şu ifadelere yer verdi: “Stratejik vizyonumuz doğrultusunda, 2022 yılında ülkemizde ve yurt dışında büyümeyi sürdürdük.

Arçelik, Whirlpool’un Rusya’daki üretim ve dağıtım faaliyetlerini satın aldı; ayrıca Bangladeş ve Mısır’daki yeni fabrikalarının temellerini attı. Ford Otosan’ın Ford’un Romanya’daki fabrikasını satın almasıyla, ilk defa bir iş ortaklığımızda üretim faaliyetimizi yurt dışına taşıdık.

Geçen yıl yurt içindeki en büyük yatırımımız, Yapı Kredi’nin ilave yüzde 18 hissesinin UniCredit’ten satın alınmasını tamamlamak oldu. Cumhuriyetin ikinci asrında yapmamız gereken tek şey daha çok çalışarak, aklın ve bilimin yolundan gitmektir.”

"Başarımıza en büyük katkı insan kaynağımızdan"

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, depremler sonrasında kısa vadedeki barınma, gıda, sağlık ve lojistik sıkıntılarının aşılmasında kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde tüm imkanlarını harekete geçirdiklerini söyledi.

Sağlıklı bilanço, çeşitlendirilmiş portföy yapısı, basiretli yönetim ve sağlam iş stratejileri sayesinde, seneyi çok başarılı bir performansla kapattıklarını da ifade eden Çakıroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyanın en büyük şirketlerinin listelendiği Fortune Global 500’de geçen yıl da ülkemizi temsil eden tek şirket olmaktan kıvanç duyduk. Süregelen belirsizlik ortamında yıllardır elde edilen başarıların asıl nedeni, kararlılıkla hayata geçirdiğimiz dönüşüm iradesidir.

Bu kapsamda geliştirdiğimiz dijital yetkinliklerimizle artan verimliliğin, akıllı fabrikalarımızın, çevik yönetim ekiplerimizin, kaynak kullanımındaki zihniyet değişiminin, veriye dayalı karar verme disiplinimizin ve en önemlisi de bağlılığı her yıl daha da güçlenen, çağın yetkinlikleriyle donattığımız, benzersiz insan kaynağımızın başarımıza büyük katkısı olduğuna inanıyorum.”