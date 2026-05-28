Komşu'da restoran krizi! Gelirler düşüyor, işletmeler alarm veriyor

Yunanistan’da yiyecek ve içecek sektörü son dönemde ciddi ekonomik baskı altında bulunuyor. Sektör temsilcileri, restoran ve kafelerde gelirlerin düşmeye başladığını ve işletmelerin alarm verdiğini açıkladı.

Özellikle Atina, Selanik ve turistik adalarda faaliyet gösteren işletmelerin, artan maliyetler nedeniyle kârlılıklarını hızla kaybettiği belirtiliyor. Restoran sahipleri, enerji fiyatları, kira giderleri ve personel maliyetlerindeki yükselişin sektör üzerindeki baskıyı artırdığını ifade ediyor.

Turist sayısı yüksek ama harcamalar düşük

İşletmecilere göre ülkeye gelen turist sayısı yüksek seviyelerde kalmasına rağmen kişi başı harcamalarda belirgin bir gerileme yaşanıyor. Birçok turistin daha düşük bütçeli restoranları tercih ettiği, lüks restoranların ise eski yoğunluğunu kaybetmeye başladığı belirtiliyor.

Sektör temsilcileri ayrıca yerel halkın da artan yaşam maliyetleri nedeniyle dışarıda yemek harcamalarını kısmaya başladığını vurguluyor. Bu durum özellikle küçük aile işletmelerini doğrudan etkiliyor.

Vergiler ve maliyetler sektörün yükünü artırıyor

Yunan restoran işletmecileri, yüksek KDV oranlarının da sektör üzerindeki baskıyı büyüttüğünü savunuyor. Gıda fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle menü maliyetlerinin arttığı, ancak müşterileri kaybetmemek için fiyat artışlarının sınırlı tutulduğu ifade ediliyor.

Birçok işletme, artan giderler nedeniyle çalışan sayısını azaltmak veya sezonluk personel kullanımına yönelmek zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Küçük işletmeler kapanma riskiyle karşı karşıya

Sektör birlikleri, mevcut ekonomik koşulların devam etmesi halinde özellikle küçük restoran ve kafelerin ciddi kapanma riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Turizm gelirlerine büyük ölçüde bağımlı olan Yunanistan’da restoran sektörünün ekonominin önemli parçalarından biri olduğu belirtilirken, hükümetten vergi indirimi ve enerji desteği gibi yeni önlemler talep ediliyor.