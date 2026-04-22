Komşu'dan dikkat çeken adım: Bütçe fazlası vatandaşa geri dönüyor

Yunanistan’da bütçe disiplininin meyveleri vatandaşa dönüyor. Başbakan Kiryakos Miçotakis, artan hayat pahalılığına karşı özellikle dar gelirli kesimleri hedef alan kapsamlı bir destek paketini kamuoyuna duyurdu.

Bütçe fazlası rekor seviyeye ulaştı

Yunanistan İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkenin 2025 yılı birincil bütçe fazlası 12,13 milyar euroya çıkarak GSYH’nin yüzde 4,9’una ulaştı. Bu oran, bir önceki yıl kaydedilen yüzde 4,8 seviyesinin de üzerine çıktı.

Destek paketi kimleri kapsıyor?

Açıklanan paket; çocuklu aileler, kiracılar, emekliler, çiftçiler ve yüksek borç yükü altındaki haneler olmak üzere beş ana gruba odaklanıyor. Amaç, artan fiyatların yarattığı baskıyı hafifletmek.

250 bin çiftçiyi kapsayacak

Motorin desteği litre başına 20 sent olarak mayıs ayı sonuna kadar uzatıldı. Ayrıca gübre alımlarında yüzde 15’lik destek ağustos ayına kadar devam edecek ve yaklaşık 250 bin çiftçiyi kapsayacak.

Ailelere doğrudan nakit desteği

Haziran sonunda çocuk başına 150 Euro ödeme yapılacak. Başvuru gerektirmeyen bu destek, yaklaşık 1 milyon haneye ulaşarak toplamda 3 milyondan fazla kişiyi kapsayacak.

Emekli ve engellilere 300 Euro

Düşük gelirli emekliler ve engelliler için yıllık destek 300 Euro'ya çıkarılırken, kira desteğinde gelir sınırları artırıldı. Böylece 70 bin ek hanenin daha bu destekten yararlanması sağlanacak.

Borçlular için kolaylık

Vergi borçlarının yüzde 25’ini ödeyen vatandaşların banka hesaplarına uygulanan blokelerin kaldırılmasının önü açılacak.