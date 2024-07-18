Konut için ortak kredi gündem oldu (Ortak konut kredisi şartları neler?)

Konut kredisi kullanımı zorlaştı, "ortak konut kredisi" yeniden gündem oldu. Bir kamu bankası aylar önce yeni bir kredi ürünü çıkardı. "Ortak konut kredisi" ile birden fazla kişi birlikte kredi çekebiliyor.

NTV'nin haberine göre, krediyi kullanmak için en az 2 kişi olmak gerekiyor. En fazla ise 5 kişiye izin veriliyor. Ortak konut kredisi ile alınan ev hisseli oluyor. Tapuya tüm alıcılar kaydediliyor. Faiz oranlarında normal krediyle arasında bir fark yok. Ancak tek başına ev yatırımı yapamayanlar ortak ödeme ile bu borcun altına girmeyi tercih edebiliyor.

Ortak konut kredisi nasıl kullanılıyor?

2 milyon liralık konut kredisinde faiz yüzde 3,49. Kredi 120 ay vadeli ile çekildiğinde aylık ödemesi 70 bin 956 liraya geliyor. İki kişi bölüşürse 35 bin 478 lira, üç kişi bölüşürse 23 bin 653 lira, dört kişi bölüşürse 17 bin 739 lira, beş kişi bölüşürse, kişi başı 14 bin 191 lira taksit ödemesi oluyor. 2 milyon liralık bir krediye, 10 senede toplam 6 milyon 514 bin lira faiz ödeniyor.

Ev ortaklarının hepsinin kredi çekmesi zorunlu değil. İsteyenler nakit ödeme de yapabiliyor. Ancak, alınacak konutun değerinin ekspertiz ile belirlenmesi gerekiyor. Ayrıca tüm ortakların finansal durumlarının kredi kullanmaya müsait olması da şart. Taraflardan biri krediyi ödeyemezse, borç diğer ortaklara kalıyor. Kredi ortaklarının bakiyeyi kapatması gerekiyor.



