Konut kredisi faizleri düşünce fiyatı artıran emlakçıya ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı'na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Ziraat Bankası'nın konut kredisi faizlerini düşüreceğine dair haberler üzerine ilan fiyatını artıran emlak şirketine cezayı kesti.

Söz konusu emlak şirketi 7 milyon 250 bin lira olan konut fiyatını haberlerin ardından 9 milyon liraya yükseltmişti. Bu artış ise ilanı daha önce favorilerine eklemiş bir kullanıcı tarafından sosyal medyada ifşa edilmişti.

Bunun üzerine Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, konuya ilişkin İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün inceleme başlattığını duyurdu.

Gürcan inceleme sonucunda, fiyat artışını yapan emlak işletmesinin tespit edildiğini ve Adana'da faaliyet gösteren bu işletmeye 100 bin lira ceza kesildiğini açıkladı.

Bakan Yardımcısı Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Bakanlık olarak fırsatçılığa kesinlikle göz yummayacaklarını'' vurguladı.