Konut satışları 2026'ın ilk ayında düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin 'Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri' verilerini yayımladı.

Ocak ayı verilerine göre Türkiye genelinde konut piyasası hareketliliğini korusa da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla hafif bir gerileme yaşandı. Buna göre, konut satışlarında yıllık bazda düşüş görülürken, ipotekli satışlarda artış kaydedildi.

Türkiye genelinde ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azalarak 34 bin 69 oldu. İkinci el konut satışları ise yüzde 5,9 gerileyerek 77 bin 411'e düştü. Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 30,6, ikinci el konutların payı ise yüzde 69,4 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları yıllık arttı

İpotekli konut satışları yıllık bazda yüzde 15,7 artışla 20 bin 263'e yükselirken, diğer satış türleri yüzde 8,3 azalarak 91 bin 217 oldu. Toplam satışlar içinde ipotekli işlemlerin payı yüzde 18,2 olarak hesaplanırken diğer satışların payı ise yüzde 81,8 olarak gerçekleşti.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el konut satışları yıllık yüzde 4,2 artarken, ikinci el satışlar yüzde 0,1 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış aylık verilerde ise hem ilk el hem de ikinci el satışlarda düşüş görüldü.

Yabancılara konut satışlarında Rusya yine lider

Yabancılara yapılan konut satışları ocakta yüzde 20,8 azalarak bin 306 oldu. Toplam satışlar içinde yabancılara yapılan işlemlerin payı yüzde 1,2 seviyesinde kaldı. En fazla satış 219 konutla Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapılırken, İran ve Ukrayna vatandaşları da üst sıralarda yer aldı.

İpotekli iş yeri satışlarında sıçrama

İş yeri satışlarında da benzer bir tablo ortaya çıktı. İlk el iş yeri satışları yüzde 9,2 azalarak 3 bin 444'e, ikinci el satışlar ise yüzde 14,5 düşüşle 9 bin 823'e geriledi. İpotekli iş yeri satışları yüzde 73 artışla 576 olurken, diğer iş yeri satışları yüzde 15,1 azalarak 12 bin 691 olarak kaydedildi.

Arındırılmış verilere göre hem ilk el hem de ikinci el iş yeri satışlarında aylık bazda gerileme görüldü.