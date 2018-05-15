Konutta bir ay sürecek büyük kampanya başladı

15 Mayıs 2018

Leyla İLHAN

Türkiye konut sektörü son iki haftadan bu yana hareketli bir dönem geçiriyor. İmar affı, KDV ve tapu harcına yönelik indirimlerden sonra bankalar da faiz indirimiyle devreye girdi. Kamu bankalarının yanı sıra 2 özel bankanın da destek verdiği kampanya kapsamında aylık konut kredi faiz oranları yüzde 0,98’e çekildi. Sektördeki bu harekete dün yapılan toplantıyla konut üreticileri de katıldı. KONUTDER, GYODER ve İNDER üyesi 41 firma, kampanyaya destek amaçlı olarak 150 projede 15 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında konutları yüzde 20 indirimle satacak.

Konut sektöründe önemli bir hareket yaratması beklenen konut kampanyası 41 şirket tarafından hayata geçirildi. İndirim peşin alımların yanında kredili alımlarda da uygulanacak. Kampanyada ayrıca peşinat oranları yüzde 5’e çekildi. Kampanya ile 781 bin liralık bir konut yüzde 20 indirim ve 0.98 ‘lik faizle bankadan 500 bin TL’lik kredi ile alındığında fiyatı 977 bin TL’ye geliyor. Aynı konut yüzde 1,16 faizle alınsaydı fiyatı 1 milyon 317 bin liraya gelecekti. Kampanyada aynı konut, tam 340 bin lira daha ucuza geliyor. Bitmiş veya inşaat halinde olan projelerin dahil olduğu 30 günlük kampanya kapsamında konut stoğunun önemli bir bölümünün eritilmesi ve 3 milyar liralık satış bekleniyor. "Gövdemizi taşın altına koyduk, 1 ay sürecek" Dün yapılan indirim kampanyasının tanıtım toplantısına kampanyaya dahil çok sayıda firmanın yöneticisi katıldı. Toplantının açılışında konuşan KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, faizlerin düşmesiyle birlikte sektörde çarkların döndüğünü kaydederek, “Konut kredisi yüzde 1 seviyesine geldiğinde satışlar hızlanıyor ve önemli bir kesim konut sahibi olabiliyor. Faiz indirimine 15 Mayıs’tan başlayarak 15 Haziran 2018’e kadar sürecek olan 30 günlük kampanya ile giriyoruz. Aldığımız kararla 41 firma 150 projede, ister peşin isterse 0.98 kredili tüm alımlarda yüzde 20 indirim yapacağız. Ayrıca peşinatı yüzde 5’e çekiyoruz. Bu çok önemli bir adım... Bizler için büyük bir rakam... Büyük bir özveri... Gerçekten gövdemizi taşın altına koymuş oluyoruz” diye konuştu. “Bu indirim, aylarca sürebilecek bir indirim değil. Elimizdeki belli bir stoğu buna ayırıyoruz. Tabii, yerindeyse karlarımızı sıfırlıyoruz” diyen Elmas, burada tek hedefin 25 yaş üstü orta gelir gurubu gençleri ev sahibi yapmak olduğunu kaydetti. Elmas, peşinatı yüzde 5’e çekerek cebinde peşinat olmayan orta kesime beklemeden ev sahibi olma şansı sunduklarını, geriye kalan yüzde 15 lik peşinatı da vadelendireceklerini bildirdi. “Fiyatları asla artırmayacağız”

Altan Elmas, “Fiyatları asla artırmayacağız. Burada Türkiye’nin önde gelen 41 gayrimenkul firması var. Sabit fiyat garantisiyle aynı fiyatları sonuna kadar, kampanya boyunca sürdürmeyi vadediyoruz” dedi. Kampanyaya dahil olacak projeleri kendilerinin belirleyeceğini ifade eden Elmas, ayrıca şirketlerin kendi bünyelerinde yaptığı 36 ay 48 ve 60 ay sıfır faizli firma kampanyalara da devam edeceklerini söyledi. “Sanki çok fazla konut çok üretiliyor diye bir durum var. Bu doğru ancak çok da konuta ihtiyacımız var. Her yıl 900 bin ila 1 milyon konut ihtiyacı var” diyen Elmas, tapu harcı ve KDV indirimlerinin başladığını ancak bunun dükkan, ofis ve apartları da kapsayacak daha geniş bir bantta olmasını beklediklerini ifade etti. 3 milyar liralık gelir bekleniyor İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım da “Devletimiz sektöre bu kadar ehemmiyet veriyorsa bizim de bir şeyler yapmamız lazım. Hep alma zamanı değil verme zamanı da var. Bugün o gün...” ifadelerini kullandı. Durabakayım, kampanyanın avantajlarına değinirken, şunları kaydetti: “781 bin liralık bir daireyi bu şekilde kampanya ile aldığımızda yüzde 20 indirimle 625 bin liraya iniyor. Yüzde 5 peşinat 31 bin lira... 36 aya kadar yaydığımız diğer yüzde 15 lik kısmı 93 bin lira... Bankadan alacağı 500 bin liralık kredi ile 0,98 ile 120 ay aldığı vakit ayda 7 bin lira civarında bir para ödüyor. Böylelikle toplamda 977 bin liraya geliyor. Şayet yüzde 20 indirim olmasaydı ve faiz oranı yüzde 0,98 değil de yüzde 1,16 olsaydı bu daire, 1 milyon 317 bin lira gibi bir rakam oluyordu. İşin özü, bu alım-satımdaki vergi indirimlerini de koyarsak bu yüzde 27’lik bir indirim oluyor. Konut, tam 340 bin lira daha ucuza geliyor.” Durbakayım, kampanya kapsamında 41 şirketin bir aylık sürede 3 milyar liralık satış yapmasını beklediklerini bildirdi. GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin ise maliyet artışına rağmen uzun zamandır fiyatı artırmadıklarını belirterek, içinden geçilen bu zor süreçte kendilerinin de bankalar gibi maksimum katkı sağlamak istediğini söyledi.

Kampanyaya katılan 41 şirket şöyle:



1 - Ağaoğlu Şirketler Grubu

2 - Artaş Grubu

3 - Akkuş Grubu

4 - Arven Yapı

5 - Çukurova Gayrimenkul

6 - Çalık Gayrimenkul

7 - Ege Yapı

8 - Gürallar Yapı

9 - Kiler GYO

10 - İş GYO

11 - Halk GYO

12 - Kuzu Grup

13 - Sur Yapı

14 - Nuhoğlu

15 - Tahincioğlu

16 - Gayrimenkul 24

17 - EYG

18 - NEF

19 - DKY

20 - Obaköy

21 - Akzirve

22 - Babacan Holding

23 - Dap Yapı

24 - Fer Yapı

25 - Teknik Yapı

26 - Mesa Mesken

27 - Torunlar GYO

28 - Polatyol

29 - AND Gayrimenkul

30 - Baysas

31 - Demir İnşaat

32 - Garanti Koza

33 - Hasanoğlu İnşaat

34 - Solid İnşaat

35 - Yiğit İDK

36 - Gedizler Yapı

37 - Cathay Grup

38 - ANT Yapı

39 - NG Residence İstanbul

40 - Haldız Grup

41 - Sinpaş GYO

Kaynak: Reuters