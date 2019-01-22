Konutta, yabancılara satışı katlayacak 2 öneri
Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, gayrimenkul sektörünün döviz kazandırıcı sektörlere verilen desteklerden yararlanması ve yabancılara 100 bin dolara 5 yıllık oturum verilmesi durumunda yabancıya konut satışının katlanarak artabileceğini söyledi. (Aysel Yücel)
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.