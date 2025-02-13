Konya Şeker'in 6,3 milyar liralık pancar ödemesi yarın yapılacak

Konya Şeker, 2024-2025 kampanya dönemine ilişkin pancar bedellerinin 14 Şubat saat 17.00 itibarıyla üretici ortaklarının hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Şirket, bu dönemde alımı gerçekleştirilen 3 milyon 775 bin 365 ton pancar karşılığı üreticiye yaklaşık 6 milyar 272 milyon 593 bin lira ödeme yapacak.

"Başarılı bir sezon geçirdik"

ANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, 2024-2025 sezonunda pancardan bekledikleri verimi elde ettiklerini belirterek, "Güçlü üretim altyapımız ve çiftçimizin oluşturduğu sağlam tarımsal üretim gücü sayesinde başarılı bir sezon geçirdik. Verdikleri emek ve gayretlerden dolayı tüm üretici ortaklarımıza teşekkür ediyor, pancar bedellerinin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.