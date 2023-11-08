Kordsa’dan tescilli üretim modeli ISCC sertifikası almaya hak kazandı

Ecovadis tarafından ‘Altın Madalya’ ödülüne layık görülen ve ‘Bilim Temelli Hedefler Girişimi’nin (SBTi) de onayladığı yol haritasıyla 2030 yılına kadar emisyonlarını yüzde 46,2 oranında azaltmayı taahhüt eden Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, bu kez de dünyanın en itibarlı sertifikasyon programları arasında yer alan ISCC'den onay aldı.

Kordsa Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan (EMEA) Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Salih Kahraman, “Bugün Kordsa olarak, teknolojiyi ve sürdürülebilirliği aynı amaca hizmet eden, bizi daha yaşanabilir bir geleceğe taşıyacak iki önemli yapıtaşı olarak ele alıyoruz. Üretim süreçlerimizi ve ürün portföyümüzü yüksek teknoloji ışığında sürekli geliştirirken, bir yandan da bu teknolojik yetkinliğimizin sürdürülebilirlik alanında da tüm paydaşlarımıza kalıcı değer yaratmasını en üst seviyede önceliklendiriyoruz.

İzmit tesisimizin aldığı bu ISCC Plus sertifikasını, bizleri sadece küresel rekabette avantajlı konuma taşıyacak bir belge olarak değil, aynı zamanda Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne taahhütte bulunduğumuz 2030 ara hedeflerimize ve 2050 net sıfır hedeflerimize doğru ilerlerken bir kararlılık belgesi olarak ele alıyoruz. Hayatı sürdürülebilirlikle güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.