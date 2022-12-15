Körfez ülkeleriyle yeni dönem sektöre umut olacak

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Körfez ülkeleriyle gelişen ilişkilerle birlikte Birliğin de İslam Ülkeleri Müteahhitler Federasyonunda (FOCIC) Başkan Yardımcılığı düzeyinde temsil edileceğini bildirdi.

Eren, AA muhabirine, TMB'nin yurt dışında yaptığı açılımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Körfez ülkelerinin Türkiye ile ısınan siyasi ve diplomatik ilişkiler kapsamında gelecek yıl için sektöre umut olduğunu belirten Eren, "Özellikle önümüzdeki 10 yılda 3,3 trilyon dolarlık yeni proje hayata geçirmeyi planlayan Suudi Arabistan, sektörün uluslararası proje hacmini artırmaya aday. Firmalarımız 2018 yılından başlayarak Suudi Arabistan'da birtakım sıkıntılar yaşamış ancak diplomatik ilişkilerdeki iyileşme, Türk müteahhitlere büyük pazarın yolunu açmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti ve akabinde Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın Türkiye ziyaretinin, iki kardeş ülkenin ilişkilerinde yeni bir dönemin ilk adımları olduğuna işaret eden Eren, "Haziran ayında Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Majed Bin Abdullah al-Kassabi'nin Türk iş insanları ile ülkemizde gerçekleştirdiği buluşmasında dile getirmiş olduğu üzere önümüzdeki dönemde iki ülke ilişkilerinin 2018 yılı öncesinden de iyi olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Suudi Arabistan ile yakın çalışma fırsatı

Eren, TMB olarak, uluslararası temsil kabiliyetlerinin verdiği güçle bazı girişimlerde bulunduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Son olarak FOCIC Genel Kurulunda TMB Yönetim Kurulu Üyemiz Tevfik Öz, Birliğimizi temsilen Federasyonun Başkan Yardımcılığı görevine seçilmiştir. FOCIC, üyesi olduğumuz İslam İşbirliği Teşkilatı bağlı kuruluşu olup, aynı zamanda İslam Kalkınma Bankası ile yakın işbirliği halinde faaliyet göstermektedir. FOCIC bünyesinde yürütülecek çalışmalarda Türk müteahhitleri, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi sektörümüz için son derece önemli olan ülkelerde ortaklıkların önünü açabilecek İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülke müteahhitleriyle bir araya getirirken İslam Kalkınma Bankası fonlarından da yararlanma konusu üzerine çalışacağız. Bu anlamda TMB'nin, FOCIC içinde Başkan Yardımcılığı seviyesinde Yöneyim Kurulu Üyemiz Öz tarafından üstlenilmiş olması önemlidir. FOCIC Başkanı olarak Suudi Arabistan Müteahhitler Birliği Başkanı Zakariye Al-Abdulqader'in seçilmesi de iki ülke temsilcisi kuruluşlar olarak daha yakından çalışmamıza fırsat sunacaktır. TMB olarak Körfez ülkelerine ilişkin olarak ayrıca sektörümüzün önemli bir sıkıntısı olan uluslararası finansman kaynaklarına erişimde mevcut imkanları en iyi şekilde değerlendirme konusuna hassasiyet gösterdiğimizi belirtmek isterim."

Dünya Su Konseyinde üst düzey temsil

İnşaat sektörünün küresel iklim kriziyle mücadelede kilit aktörlerden biri olduğuna işaret eden Eren, "Uluslararası arenadaki faaliyetlerimizin bir diğer örneği olarak TMB, 10-11 Aralık'ta Paris'te gerçekleştirilen Dünya Su Konseyi (WWC) 9'uncu Genel Kurulu'nda, Türkiye'den Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve Dolsar Mühendislik firması ile birlikte Konsey yönetimine girmiştir. Malumunuz zengin su kaynaklarına sahip ülkemizin bir temsilcisi olarak TMB, büyük bir öngörüyle 2004 yılında üye olduğu Dünya Su Konseyinin de katkısıyla konunun önemine ilişkin farkındalık çalışmalarını desteklemektedir. Birliğimiz, bu kuruluşun yönetiminde geçmiş yıllarda da aktif görevler üstlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Eren, Dünya Su Konseyinin en üst yönetim kurulu olan Guvernörler Kuruluna üye ülkelerden aldıkları destekle seçildiklerini belirterek, "Bu doğrultuda 2023-2025 döneminde ülkemizden 'Mesleki ve Akademik Kuruluşlar' kategorisinde guvernör görevini sürdüreceğim. Böylece benimsediğimiz çevre dostu politikalar çerçevesinde su kullanımı, temiz suya erişim gibi konulardaki farkındalığımızı uluslararası seviyede yeni bir boyuta taşımış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Bu konuya, su kaynaklarının verimli kullanımında Türkiye tarafından küresel çapta da etkin rol üstlenilmesi amacıyla DSİ tarafından da önem verildiğini vurgulayan Eren, şöyle konuştu:

"Biz de DSİ'nin çalışmalarına daha da güç katmayı hedefleyecek şekilde WWC faaliyetlerimize ağırlık verdik. Sonuç olarak, küresel çapta yaşanan iklim krizi kapsamında ülkemizin yeşil dönüşüm sürecinde sektörümüzü temsil etmekte olan Birliğimiz, krizin en fazla tehdit ettiği su kaynakları konusunda da önemli bir uluslararası göreve seçilmiştir."