Körfez yatırımcıları forum için İstanbul’a geliyor

UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC)-Türkiye Ekonomik Forumu 2023’ün bölge ülkeleri ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olmak adına düzenlendiğini duyurdu. A ve B grubundaki firmaların yanı sıra ilgili ülkelerin ekonomi bakanları ve yatırım bakanlarının da katılacağı forumun son 2 haftasına girildiğini duyuran Özgencil, şimdiye kadar 70'e yakın iş insanı, şirket ve ticaret odasının konfirmasyon gönderdiklerini duyurdu.

Özgencil, şimdiye kadar 50'yi aşkın Türk şirketinin başvurusu olduğunu, bu sayının forumun yapılacağı tarihe kadar 100'ü bulacağını belirtti. Körfez Ülkeleri’nden gelen şirketlerin, Türkiye'nin A ve B grubundaki şirketlerle önemli görüşmeler yapacağının bilgisini paylaşan Özgencil, "GCC-Türkiye Ekonomik Forumu; tarım, gıda, altyapı, ulaşım, lojistik, turizm, finans, yatırım, sanayi ve enerji alanlarında ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yardımcı olacak.

GCC’nin önümüzdeki yıllarda Türkiye ile iş birliği taahhüdü ve ikili ticareti önemli ölçüde artırmak için önemli bir kapasite olduğu gerçeği göz önüne alındığında, forumun potansiyel iş birliği alanlarını keşfetmek ve ortak projeler için bir ağ oluşturmak için ideal bir fırsat olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Körfez ülkelerinin radarındaki 6 sektör

Körfez Ülkeleri ile bu düzeyde ilk kez bir toplantı yapılacağının altını çizen Özgencil, "Bu belki bir işaret fişeği olarak düşünülebilir. Eğer bu sene başarılı olmayı becerebilirsek, bundan sonraki dönemde de Türkiye ile Körfez Ülkeleri arasındaki ticaret hacminin çok ciddi boyutlara geleceğine inanıyorum.

Körfez Ülkeleri, karşılıklı ticari ilişkilerin geliştirilmesini istiyorlar. Altyapı yatırımları konusunda ciddi istekleri var. Diğer sektörlerde olduğu gibi teknoloji sahasında nasıl iş birlikleri yapacaklarını araştıracaklar. Forumda konuşulacak 6 sektöre de yatırım yapacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

“Ciddi bir destek gelecek”

Suudi Arabistan’ın bu süreçte çok önemli bir niyet ortaya koyduğunu ifade eden Körfez Araştırma Merkezi (GRC) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Abdulaziz Sager, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de son yaptığı ziyarette Uluslararası Finans Konferansı’nda zaten üst düzey yapılan temaslarda da bütün bu süreç başlamış oldu.

Tüm bu süreçte aslında ortaya konan niyet Suudi Arabistan tarafından, Katar tarafından, Kuveyt tarafından hem de diğer Körfez Ülkeleri tarafından çok açık ve net. Bu noktada da Körfez'den Türkiye'ye ciddi bir desteğin geleceğine olan inancım tam” dedi.