'Koşulların sıkılaştırılması piyasaları vurabilir' uyarısı

Bu nedenle güçlü bir mali denetim şart” dedi. Georgieva, Fas’ın Marakeş kentindeki IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları kapsamında düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonominin “yeni normal” haline gelen ciddi şoklar yaşadığını dile getirdi.

"Finansal istikrarı korumamız gerekiyor"

Ekonomide derinleşen farklılıklarla karşı karşıya olunduğunu ifade eden Georgieva, “Biz öncelikle enflasyonla mücadeleyi kazanmaya odaklanıyoruz. Fiyat istikrarı büyümenin ön şartıdır. Bu aynı zamanda özellikle toplumun en yoksul kesimi olmak üzere insanları korur. Ayrıca finansal istikrarı korumamız gerekiyor” diye konuştu.

Georgieva, enflasyonun düştüğünü ancak hâlâ birçok ülkenin hedeflerinin üzerinde olduğunu belirtti: “Orta vadeli büyümeyi artırmamız gerekiyor. Bugün şokların etkisinden kurtulmamız ve insanların yaşam standartlarının yükseldiğini görebilmeleri için fırsatlar sunmamız gereken büyümeye sahip değiliz."