Kredi çeken ve kredi kartı kullananlar dikkat: Ödemeler geri alınıyor

Kredi kartı kullanıcıları, bankaların yıllık kart aidatlarıyla sıkça karşı karşıya kalıyor. Özellikle son dönemde, yüksek limitli kredi kartları için talep edilen aidatlar önemli ölçüde artmış durumda. Bankalar, maaş müşterilerine belirli avantajlar sunabilse de, pek çok tüketici imzaladıkları sözleşmelerde yer alan aidat maddesinin farkına varmıyor.

Bankaların, kredi kartı aidatı almasının yasal olup olmadığı tartışmalı bir konu. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü’ye göre, bankaların kart aidatı alması yasal değil. Bankalar, tüketiciye aidatsız kart sunmak zorunda ve bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat etmek bankaların sorumluluğunda.

Kart aidatı i̇çin müzakere şartı

Milliyet'in haberine göre emsal mahkeme kararlarına göre, bankalar tüketiciden müzakere etmeden kart aidatı talep edemez. Bankanın, tüketiciyle müzakere ettiğini ve aidat konusunda mutabakata vardığını ispat edememesi durumunda, tüketici kesilen aidatları geri alabilir.

Kredi masrafları geri alınabilir mi?

Tüketiciler, bankaların kredi işlemleri sırasında kestiği dosya masrafı, sigorta bedeli ve ekspertiz ücreti gibi tutarları geri alabilir. Bankaların, bu tür masrafları zorunlu kılması durumunda, Yargıtay kararları emsal gösterilerek, tüketiciler bu ücretlerin iadesi için Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurabilir.

Tüketiciler ne yapmalı?

Tüketiciler, kredi kartı aidatları ve diğer masraflar için hakem heyetlerine başvurabilir, bankalarından aidatsız kart talep edebilir ve fazla kesilen masrafların iadesini isteyebilirler. Haklarını arayan tüketiciler, bu konuda emsal kararları dayanak göstererek bankalardan geri ödeme talep edebilirler.