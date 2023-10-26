Kredi kartı faizleri değişiyor

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini beklentilere paralel 5 puan artışla yüzde 35'e çıkardı. Faizdeki artışla birlikte kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde üst limitler değişecek.

Kredi kartı faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı faiz artışının ardından yüzde 3,16’ya yükselecek. Kredi kartı için aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,26'dan yüzde 3,71'e, aylık gecikme faizi de yüzde 3,56'dan yüzde 4,01'e yükselecek. Nakit çekimde faiz aylıkta yüzde 4,02'den yüzde 4,47'ye yükselecek.

Ticari kredilerde üst sınır artacak

Ticari kredi faizlerinde üst limit, 1,8’lik kat sayıya göre yüzde 69,3'ten yüzde 83’e yükselecek. İhracat ve yatırım kredileri için üst sınır yıllık yüzde 53,9'dan yüzde 64,5'e çıkacak.

1 Kasım’da yürürlüğe girecek

Kredi kartı ve ticari kredilerdeki yeni faiz oranları 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek. 1 Kasım'a kadar yapılacak işlemlerde şu anki oranlar geçerli olacak.