Kredi kartı ve nakit avans kullanırken bu uyarılara dikkat edin

Tevfik ŞAHİN

Artan faiz oranları, kredi kartı ve nakit avans kullanımını etkilemiyor. Vatandaşlar ihtiyaçları için kredi kartı ve nakit avans kullanmaya devam ediyor. Karşılaştırma sitesi encazip.com, kredi kartı ve nakit avans kullanımının ‘uygun’a getirmenin püf noktalarını araştırdı. Kredi kartı harcamalarında ve nakit avans kullanımlarında dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

1 Eylül’den itibaren faiz oranları tekrar yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın verilerine göre, 1 Aralık 2022’den 1 Temmuz 2023’e kadar sabit tutulan faiz oranları temmuz ve ağustos aylarında değiştirilmiş ve 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak koşuluyla kredi kartı kullanımında, azami akdi faiz oranı yüzde 2,13’e, azami gecikme faiz oranı yüzde 2,43’e ve nakit avanslarda ise azami akdi faiz oranı yüzde 2,89’a, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,19’a çıkarılmıştı. 1 Eylül’den itibaren geçerli olmak şartıyla ise kredi kartı kullanımında, azami akdi faiz oranı yüzde 2,81’e, azami gecikme faiz oranı yüzde 3,11’e ve nakit avanslarda ise azami akdi faiz oranı yüzde 3,57’ye, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,87’ye çıkarıldı.

Kredi kartı kullanımında aylık gelirinizin üzerine çıkmayın

· Kredi kartı faizleri 1 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere yeniden yükseldi ancak ihtiyacı olan vatandaşlar kredi kartı kullanımına devam ediyor. Kredi kartı kullanırken dikkat edeceğiniz birkaç püf noktasıyla faiz artışlarından daha az etkilenebilir, kredi borcunuzu daha rahat yönetebilirsiniz.

· Öncelikle ilk dikkat edilmesi gereken nokta, kredi kartı kullanırken aylık gelirin üzerinde bir harcama yapılmaması. Mevzuata göre aylık gelirinizin 4 katına kadar kredi kartı limiti tanımlatabilirsiniz ancak kredi kartının aylık bütçe sınırları dahilinde kullanılması öneriliyor.

· Bankaların mobil uygulamalarını kullanarak bir harcama limiti belirleyebilir ve aylık harcamanız bu tutarın üzerine çıkarsa otomatik olarak uyarı alabilirsiniz.

· Yalnızca kredi kartının asgari tutarını ödemek, aylık faiz işlenmesine neden olur. Bu nedenle asgari tutar yerine ekstre tutarının tamamı ödenmeli.

· Kredi kartı harcamalarının SMS veya mobil bildirim olarak iletilmesini isteyebilir, böylece harcamalarınızı kolayca görebilir ve kontrol altına alabilirsiniz.

· Kredi kartlarının bankadan bankaya değişen yıllık aidat ücretleri vardır. Bunları araştırıp en düşük ücret alan kartı seçebilirsiniz.

· Bankaların mobil uygulamalarından kampanyaları takip edebilir ve kampanyalara katılabilirsiniz. Böylece harcama yaparken puan kazanabilirsiniz.

· Bazı bankların sağladığı karta özel indirim kampanyalarını da takip ederek ödemelerde avantaj sağlayabilirsiniz.

· Kart güvenliğine dikkat etmek de büyük önem taşıyor. Bilinçsiz bir şekilde internet üzerinden alışveriş yapmak kart güvenliğini tehlikeye sokabilir. Bu nedenle güvenilir ve bilinirliği yüksek platformlardan alışveriş yapılmaya özen göstermelisiniz.

Nakit avansı uzun vadeli olarak kullanacaksanız yüksek faiz ödeyebilirsiniz

· Bir diğer seçenek de nakit avans. Taksitli nakit avanslar genellikle kredi kartına tanımlanıyor ve kredi kartının kullanıldığı yerden anında çekilebiliyor.

· Kredi kartından dolayı kişi bilgileri zaten bankada olduğu için ekstra bir ek belge veya evrak talep edilmiyor. Bu nedenle süreç hızlı ilerliyor.

· Nakit avansta geri ödeme kolaylığı için taksit seçenekleri de mevcut. Vade seçenekleri ise her bankaya göre farklılık gösteriyor. Bankaların vadelerini araştırarak ödeme kolaylığı sağlayabilirsiniz.

· Taksitli nakit avanslar genellikle kredi kartı faiz oranlarına yakın veya daha yüksek faiz oranları ile geliyor. Eğer nakit avansı uzun vadeli olarak kullanacaksanız toplamda yüksek faiz ödeyebilirsiniz. Kullanımın süresini göz önünde bulundurmakta yarar var.

· Taksitli nakit avans kullanımı, kredi kartı limitinden düşüyor ve ek harcama yapılmasını kısıtlayabiliyor. Nakit avans kullanırken bu da göz önünde bulundurulmalı.

· Taksitli nakit avansın toplam maliyetini öğrenmek için kredi karşılaştırma sitelerinin ya da bankaların taksitli nakit avans hesaplama modüllerini kullanılabilirsiniz. Böylece, ihtiyaç kredilerinde olduğu gibi daha bilinçli olarak taksitli nakit avans kullanabilirsiniz.

· Bankaların yeni müşteri kampanyalarını takip ederek, faizsiz nakit avans seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Birçok banka anında müşteri olma seçeneği ile uzaktan müşteri olan kişilere özel, sıfır faizli nakit avans veya kampanyalı faiz oranları ile ihtiyaç kredisi seçeneği sunuyor. Tüketiciler bankaların güncel kampanyalarını takip ederek nakit avans ve kredi kullanımlarında uygun avantajlar yakalayabilirler.