Kredi kartına 750 lira vergi için yeni formül: Kademeli sistem

Savunma sanayine ek kaynak için kredi kartına 750 liralık ek ödeme tartışmalara neden olmuş, gelen tepkilerin ardından hükümet geri adım atmış, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu yasa teklifi görüşmelerini 2025'e ertelemişti.

Kredi kartı sahipleri, limitlerini 100 bin liranın altına çekerken AK Parti, rafa kaldırdığı teklifle ilgili yeni bir formül düşünüyor. Türkiye gazetesinin haberine göre, yeni formül yüksek limite daha yüksek vergi ve kademeli sistem öngörüyor.

Yüksek limite yüksek vergi

AK Partili vekillerce, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sunulan formülde yüksek limitli kartlardan daha fazla kesinti yapılması öneriliyor. Ayrıca, uygulamanın kademeli olarak hayata geçirilmesi gündemde.

Savunmaya ek kaynak arayışı

Getirilen ek vergilerle ilgili Bakan Şimşek savunma sanayi fonu getirileri ile çelik kubbe hava savunma sistemi inşa edileceğini açıklamıştı.