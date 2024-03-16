Kredi kartlarında yeni düzenleme: Azami faiz oranları yüzde 5'e çıkarıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB, bu kararla, kredi kartlarından nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının hesaplama yöntemini değitirdi. Yeni yönteme göre hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e çıkarıldı.

Son günlerde ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yaşanan artış sonrası nakit avans için uygulanan faiz oranı, ihtiyaç kredisi faiz oranına göre düşük kalmıştı. Değişiklikle farklılık giderilirken, söz konusu oranlar bugünden itibaren geçerli olacak.

Bankalara yeni TL payı hedefi

Merkez Bankası'nın bankalara gönderdiği uygulama talimatıyla gerçek ve tüzel kişiler için uygulanan TL payı hedefleri de güncellendi.

Buna göre, bankaların tüzel kişi TL payı için aylık artış hedefi getirildi. Daha önce tüzel kişi TL payı için bir önceki aya göre artış hedefi bulunmuyor ve 18 Ağustos 2023'teki seviyesinin korunması gerekiyordu.

Ayrıca, bankaların TL payı seviyelerine göre farklı olarak belirlenmiş olan gerçek kişi TL payı aylık artış hedefleri güncellendi ve hedeflerin sağlanamaması halinde uygulanacak komisyon oranı artırıldı. Uygulama, bugünden itibaren geçerli olacak.