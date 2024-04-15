KRİPTO PARA: Bitcoin ve ethereum ne kadar? (15 Nisan 2024)

Bitcoin'in fiyatı, savaş haberinin ardından büyük bir hızla 61 bin dolar seviyesine kadar gerilemişti. Lider kripto para birimi Bitcoin’deki gerileme yüzde 7’yi aşmıştı.

Bitcoin 15 Nisan 2024 Perşembe saat 09.30 itibarıyla 66 bin 240 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Ethereum ise bugün aynı saatlerde 3 bin 245 dolar seviyelerinde.

Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesini 14 Mart’ta görmüştü. Bitcoin 73 bin 750 dolara yükselmişti.