Kripto piyasasında XRP fırtınası! Tether ve Solano’yu geçerek en büyük üçücü kripto para birimi oldu

ABD’de Donald Trump’ın başkan seçilmesiyle güçlü esen kripto para rüzgarı sürüyor. Bitcoin bugün saat 08.45 sıralarında 96 bin 500 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yaşadığı hukuki sorunlar nedeniyle bir dönem 0.1037 dolara gerileyen XRP aynı saat itibarıyla yüzde 31,5 yükselişle 2,45 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Coinmarketcap verilerine göre; XRP 139 milyar 900 milyon dolarla en değerli üçüncü kripto para unvanını ele geçirdi.

1 dolar karşılığı işlem gören Tether’ın piyasa değeri 134, Solano’nun piyasa değeri ise 108 milyar dolar seviyelerinde. Solano aynı saat itibarıyla yüzde 10 gerilirken 228,25 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Bitcoin’in ardından en değerli ikinci kripto para olan Ethereum ise 3 bin 678 dolar dolaylarında seyrediyor. Ethereum'un piyasa değeri ise 441 milyar doların üzerinde.

Trump neden kripto paraları etkiliyor?

Donald Trump'ın ABD'nin 47'nci başkanı seçilmesiyle kripto piyasasında ciddi hareketlenme yaşandı. Zira Trump'ın vaatleri arasında kripto endüstrisini düzenleyici engellerden kurtarmak da yer alıyordı.

Bloomberg'in derlediği verilere göre; Bitcoin ve Ether spot ETF'leri, kasım ayında sırasıyla 6,5 milyar dolar ve 1,1 milyar dolarlık rekor net giriş kaydetti.

Ether spot ETF'lerine cuma günü yaşanan sermaye girişi tüm zamanların zirvesine ulaşmıştı.

Ethereum spot ETF'lerine toplam net giriş 333 milyon dolara ulaşarak tarihte ilk kez Bitcoin spot ETF'lerini (320 milyon dolar) geride bırakmıştı.

Kripto piyasalarda Bitcoin dominance’ı yüzde 55,4, Ethereum dominance’ı yüzde 12,9 seviyelerinde. Diğer kripto paraların toplamı üse piyasanın yüzde 31,7’sini oluşturuyor.