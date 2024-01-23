Kripto platformlarına sermaye şartı geliyor

Birol BOZKURT

Kripto para piyasasının yasal zemine oturtulması için son viraja girildi. Geçtiğimiz hafta konuya yönelik hem kamu hem de özel sektörün tüm paydaşlarının katıldığı zirve sonrasında dün de Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda (EKK) kripto paralar gündemin ilk konusu oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda sona gelindiği ve düzenlemenin çok yakında meclise geleceği konuşuluyor.

Lisans alıp, şirket kuracaklar

Kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre, kripto varlık alım-satım platformları, Türkiye’de lisans alıp şirket kurmadan ofis açamayacak, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunamayacak.

Kripto gelirleri diğer finansal araçlar gibi vergilendirilecek. Yapılacak düzenlemeye göre kripto para platformlarına asgari sermaye şartı getirilecek. Fakat sermaye şartının beklentilerin üzerinde olacağı da konuşulanlar arasında.

Bu arada, kripto para şirketlerinin denetiminde yetki Sermaye Piyasası Kurulu’nda (SPK) olacak. Yapılacak düzenlemeyle kripto para borsaları aracı kurum gibi çalışacak. Bu +şekilde platformların kurumsal yönetim ilkeleriyle yönetilmesi sağlanacak. Şirketler sıkı denetime tabi tutulacak ve şartları sağlayamayanlara yönelik ağır cezalar uygulanacak.

Ayrıca kripto para borsalarının saklama yükümlüğünü Takasbank yapacak. Yapılacak düzenlemeyle kripto varlıklardan elde edilecek kazancın vergilendirilmesi için de kurallar belirlenecek. Bu düzenlemeler, kripto varlık endüstrisinin kötüye kullanılmasını önlemek ve bireysel yatırımcıları korumak amacı taşıyor.

Önümüzdeki günlerde yasalaşacak

Geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) gibi önemli kurumların yanı sıra banka yöneticileri ve kripto varlık hizmeti sunan şirketler de yer alan bir toplantı yapılmıştı. Dün de EKK’da kripto yasa tasarısı görüşüldü.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kripto varlık ekosistemini düzenlemek amacıyla yapılan mevzuat çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilmiştir. Taslak yasa teklifinin içerisinde yer alacak hususlar değerlendirilerek düzenlemenin önümüzdeki günlerde yasalaşması ile ülkemizin gri listeden çıkması için gerekli koşullardan biri yerine getirilmiş olacaktır.”

“Ekosistemin önünü açmayı amaçlıyoruz”

Aldığımız bilgilere göre Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından belirlenen kriterleri karşılamak ve gri listeden çıkma yolunda ilerlemek için kripto varlık yasasının Ocak ayı sonuna kadar meclisten geçirilmesi planlanıyor. FATF'nin 40 kriterinden 39'unu yerine getiren Türkiye, kripto varlık düzenlemeleri tamamlandığında gri listeden çıkma konusunda önemli bir adım atmış olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha önceki açıklamalarında taslağın uluslararası düzenlemelerle uyumlu olacağını ve kripto varlıkların "Dağıtık defter teknolojisi veya benzeri teknolojiler kullanılarak oluşturulan, dijital ağlar üzerinden dağıtılan ve değer veya hak ifade eden gayrimaddi varlıklar" olarak tanımlandığını ifade etmişti.

Şimşek, düzenlemenin temel amacının kripto varlık alanını daha güvenli hale getirmek ve ortaya çıkabilecek riskleri azaltmak olduğunu vurgulayarak "Kripto varlık düzenlemesiyle temel hedefimiz bu alanı daha güvenli hale getirmek ve ortaya çıkabilecek riskleri bertaraf etmek.

Yaklaşımımız kısıtlayıcı değil, belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve olası riskleri kontrol altına almak üzerine kurulu. Aynı zamanda da blok zinciri teknolojisi ve kripto varlık ekosisteminin gelişmesinin önünü de açmayı amaçlıyoruz" demişti.

2024'teki EKK'larda yapısal reformlar gündemde olacak

Dün toplanan EKK’da kiropto varlık ekosistemine yönelik düzenlemenin yanı sıra güncel ekonomik konular da masaya yatırıldı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) yönetişim reformuna ilişkin yapılan çalışmalarla önümüzdeki dönemde atılacak adımların ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada, "Önümüzdeki dönemde, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırıcı yapısal reformlar hayata geçirilecek, bu doğrultuda etkin ve kararlı adımlar eş güdüm içerisinde atılacaktır. Bu çerçevede, 2024’te yapılacak EKK toplantılarında OVP'de takvimi verilen yapısal reformlar gündeme alınacak ve yakından takip edilecektir."

Bitci Borsa Ceo’su Ahmet Onur Yeygün: Kullanıcıyı koruyan düzenleme olacak

“Sektör paydaşlarıyla yapılan son çalıştaya ben de katıldım. Orada da bakış açısını tecrübe etme ve karşılıklı soru sorma fırsatı bulduk. Bence çok iyi çalışılmış bir yasa var ve kesinlikle kullanıcıyı korumayı öngörüyor.

Fakat, kripto paranın doğasına aykırı mı değil mi, bu ayrı bir tartışma konusu. Yani, kripto paralar tasarlanırken aslında geleneksel finansın içine bu kadar gireceği öngörülerek tasarlanmış ürünler değil.

O yüzden onları şu an merkeziyetçi geleneksel finansa adapte etmekle ilgili bir yasayla karşı karşıyayız. Ben kullanıcıyı koruyan bir yasa geleceğini düşünüyorum. Aynı zamanda da kripto para borsalarını denetleyen bir yasa geliyor. Daha çok transferlerin ve paranın içerideki hareketi de kontrol edilecek. İlk başta bir vergi durumu söz konusu değil bildiğimiz kadarıyla.

Daha çok, kanun yapıcının kara parayı engelleme ve transferleri kontrol altına alabilme üzerine bir yasa yaptığını görüyoruz. Ayrıca kripto para borsalarının da maksimum denetlenmesini sağlayacak bir yasayla karşı karşıyayız. Bence yasa piyasa için hayırlı olacaktır. Kripto paralardan korkan yatırımcı için de yasadan sonra bir güven ortamı şekillenecektir. Daha fazla Türk kripto para yatırımcısının piyasaya dahil olmasının önünü açacağına inanıyorum.”