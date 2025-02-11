Kriz fırsata dönüşüyor! Ticaret Bakanlığı’nın Trump’ın gümrük vergilerine yanıtı belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında vergi getirdiğini açıklamasının ardından, Türkiye’nin bu duruma nasıl bir karşılık vereceği merak konusu olmuştu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu ilave gümrük vergilerinin küresel ticaret için bir risk oluşturduğu belirtilirken, Türkiye’nin bu süreci fırsata çevirmeyi amaçladığı vurgulandı.

CNBC-e'nin haberine göre Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ABD’nin uyguladığı yüzde 25’lik verginin Türkiye’nin çelik ihracatında bir miktar düşüşe neden olduğunu ancak pazar çeşitliliği sayesinde ihracatın kesintisiz sürdüğünü belirtti. Bakanlık, ihracatçının rekabet gücünü artıracak adımlar atılacağını ve hedef pazarlarda güçlü bir varlık gösterileceğini açıkladı.

Türkiye’nin stratejik adımları

Türkiye, dünyanın en büyük sekizinci çelik üreticisi ve önemli bir çelik ihracatçısı konumunda. 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 20,8 artışla 17 milyar dolar değerinde, 17,84 milyon ton çelik ürünü ihraç eden Türkiye, ABD’ye olan çelik ihracatını da yüzde 22,5 artırarak 600 bin ton (704 milyon dolar) seviyesine çıkardı.

ABD’nin çelik ithalatına 2018 yılında getirdiği yüzde 25’lik ek vergi, Ağustos 2018-Mayıs 2019 döneminde yüzde 50’ye yükseltilmişti. Bu durum Türkiye’nin ABD’ye yaptığı çelik ihracatında bir miktar düşüşe neden oldu. Ancak Ticaret Bakanlığı, Uzak Ülkeler ve İslam İşbirliği Teşkilatı Üyeleri ile ihracatı geliştirme stratejileri kapsamında pazarları çeşitlendirerek çelik ihracatını sürdürdü.

Küresel ticarette risk ve fırsatlar

Önümüzdeki dönemde Trump yönetiminin uygulamaya koyabileceği yeni ticaret politikalarının küresel ticaret için risk oluşturabileceği belirtiliyor. Ancak Türkiye, bu durumu ekonomik dinamizmini koruyarak ve pazara giriş stratejilerini güçlendirerek avantaja çevirmeyi planlıyor.

Son yıllarda artan jeopolitik gerilimler, küresel tedarik zincirinde yaşanan değişiklikler ve AB ekonomisindeki kırılganlıklar, Türkiye’nin ihracat stratejilerini daha da çeşitlendirmesine neden oldu. Ticaret Bakanlığı, fuar katılımı, ticaret heyetleri ve ikili iş görüşmeleri gibi tanıtım faaliyetlerini artırarak Türk ürünlerinin bilinirliğini ve pazar payını genişletmeyi hedefliyor.

2025 yılı itibarıyla bu stratejiler kararlılıkla sürdürülecek ve küresel pazarlarda Türkiye’nin etkinliği artırılacak. Hedef ülkelerde destek programları genişletilerek ihracatçıların rekabet gücü yükseltilecek, yeni pazar fırsatları değerlendirilecek ve mevcut pazar payları büyütülecek.