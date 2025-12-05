Kroger, Ocado’ya 350 milyon dolar tazminat ödeyecek

Ocado, ABD’li ortağı Kroger’ın strateji değişikliği sonrası 350 milyon dolar tutarında tazminat alacağını açıkladı.

Kroger, Maryland, Wisconsin ve Florida’da Ocado teknolojisiyle kurulan üç robotik deponun Ocak ayında kapatılacağını duyururken, 2026’da faaliyete geçmesi planlanan Kuzey Karolina’daki Charlotte tesisinden de vazgeçti. Buna karşın Arizona’daki Phoenix deposu planlandığı şekilde ilerleyecek.

Ocado hisseleri yüzde 10 yükseldi

Kapanma kararının duyurulmasının ardından Ocado hisseleri erken işlemlerde yüzde 10 yükseldi. Ancak şirket hisseleri, Kroger’ın çevrim içi market stratejisini yeniden yapılandırdığını açıkladığı 18 Kasım’da yüzde 17 değer kaybetmişti. Buna rağmen son yükseliş, Ocado’nun 2025 yılı başından bu yana yaşadığı yüzde 33’lük kaybı kısmen telafi etti.

20 robotik depo planlanmıştı

Ocado ile Kroger arasında 2018’de imzalanan anlaşma kapsamında ABD genelinde 20 robotik depo planlanmıştı. Bugüne kadar ise yalnızca sekizi devreye alınabildi; bunların üçü şimdi kapanıyor. Kroger, bundan sonra hızlı teslimat alanında Instacart, DoorDash ve Uber Eats gibi platformlarla iş birliklerini artırmaya odaklanacak.

50 milyon dolar gelir kaybı

Ocado, kapanan üç tesis nedeniyle 2026 mali yılında yaklaşık 50 milyon dolarlık gelir kaybı öngörürken, 2026 başında alınacak 350 milyon dolarlık ödeme bu kaybı telafi etmeyi amaçlıyor. Şirket, 2026 mali yılında pozitif nakit akışına geçmeyi temel hedef olarak korurken, ABD pazarındaki uzun vadeli potansiyeline olan inancını vurguluyor.